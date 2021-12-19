Это катастрофа: федеральные сервера ГИБДД залило водой

Во второй половине дня все той же «черной субботы» МВД России даже выпустило преисполненное оптимизма заявление, что после устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах проведут прием граждан на следующий день — в воскресенье 19 декабря.

- Будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни, — вдобавок пообещали представители министерства.

Правда, в воскресенье регистрационно-экзаменационные подразделения не открылись. Выяснилось, что серверные помещения, где хранятся массивы данных, оказались залиты водой из прорванной трубы! И удастся ли восстановить сервера — теперь большой вопрос.

«На данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне», — предельно аккуратно отреагировало на ситуацию МВД, заодно объявив понедельник 20 декабря рабочим днем для всех РЭО.

Впрочем, есть немалая вероятность, что выдача удостоверение и регистрация транспорта не возобновятся и в понедельник, а миллионы записей окажутся уничтоженными. И хорошо, чтобы алармистские прогнозы портала «АвтоВзгляд», не сбылись…