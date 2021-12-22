Госдума ввела тюремный срок за выезд на «встречку»

В российский УК вводится новая статья, касающаяся водителей-лихачей — 264.2, которая карает за «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Она будет действовать в случае превышениея скорости свыше 60 км/ч, при выезде на «встречку» или на трамвайные пути встречного направления. Но только в случае, если водитель ранее дважды попадался на аналогичных нарушениях ПДД и был лишен «прав».

Наказание по новой статье УК подразумевает либо штраф в 200—300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов. В законе оговаривается, что фиксация перечисленных выше административных правонарушений должна быть произведена живым сотрудником полиции. Материалы с камер автоматической фиксации для возбуждение дел по статье 264.2 УК применяться не могут.