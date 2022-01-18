ГИБДД взяла на вооружение метод перекупщиков подержанных машин

ГИБДД Юго-Восточного округа Москвы отчиталась о спецоперации, которая, по мысли ее организаторов, должна резко повысить безопасность дорожного движения для всех и вся на придомовых территориях. Ради этого были мобилизованы инспектора дорожного движения. Их временно переквалифицировали в подобие «спамеров», — тех самых рядовых рекламного бизнеса, кто развешивает и расклеивает на припаркованных во дворах легковушках объявления об услугах ближайшей автомойки и шиномонтажа. Или «украшает» стоящий транспорт «визитками» с предложениями типа: «выкупим вашу машину».

Об эффективности подобных рекламных компаний со стороны судить сложно, но это не помешало ГИБДД ЮВАО взять на вооружение методы «автоперекупов» и заняться, по сути, тем же. А именно — развешиванием на дверях машин, припаркованных во дворах на подведомственной территории, специальных подвесок — «дорхенгеров» и подсовыванием под «дворники» листовок, изготовленных по заказу ведомства.

На «дорхенгерах» и листовках размещены всевозможные призывы к водителям не нарушать ПДД во дворах и быть осторожными при движении в жилой зоне. Судя по всему, полицейский идеолог этого «профилактического мероприятия» либо вообще не имеет авто, либо никогда не парковал его во дворах многоквартирных домов. В противном случае он знал бы, что подобные бумажки, неизвестно кем тайком присобаченные на личную машину, лишь выбешивают ее владельца.

Поэтому судьба любого «пропагандистского материала» подобного рода однозначна — быть немедленно сорванным и брошенным на асфальт сразу же в момент обнаружения автовладельцем. Таким образом, можно поздравить ГИБДД ЮВАО с фактическим разбрасыванием по асфальту казенных денег, потраченных на изготовление «дорхенгеров» и листовок.