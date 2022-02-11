В России вдвое выросло количество жертв автоаварий с животными

Согласно обобщенным статистическим данным ГИБДД, за последние несколько лет, в последние два года число столкновений автомобилей с животными, приведших к травмам и летальным исходам людей, резко выросло. Так, в 2019 году было зафиксировано 57 человеческих смертей в подобного рода столкновениях. В 2020 году их случилось уже 102, а в 2021-м — 105. Таким образом, можно констатировать почти двукратный рост жертв ДТП с участием диких животных.

Динамика роста числа раненных в подобного рода дорожных инцидентах аналогична. Так, за 2019 год в столкновениях машин со зверьем пострадало 585 человек. В 2020 году насчитали уже 865 травмированных граждан, а в 2021 году этот же показатель вплотную приблизился к 1000.

Характерно, что практически двукратный рост числа человеческих жертв дорожных столкновений с дикими животными наблюдается на фоне общего неуклонного снижения числа погибших в результате ДТП: только за 2021 год смертность в авариях на дорогах России упала на 9%.

Эксперты связывают резкий рост числа столкновений автомобилей и животных с последствиями коронавирусных локдаунов в стране. Из-за них трафик на автодорогах заметно снизился, животные осмелели и стали чаще выходить на проезжую часть загородных магистралей.