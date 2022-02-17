Как Путин наказал ГИБДД бороться с водителями-нарушителями

- В ДТП по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах, — сказал Путин.

Он считает, что следует развивать и использовать опыт, накопленный МВД во взаимодействии с общественными и волонтерскими объединениями для формирования в обществе неприятия безответственного, хамского поведения на дорогах. Какой именно «волонтерский» опыт МВД имел в виду президент, точно не известно.

Возможно, речь идет о разработке ведомством общедоступного мобильного приложения, с помощью которого россияне получат возможность «стучать» на сограждан в ГИБДД, если сочтут, что те нарушают правила дорожного движения.

Кроме того, в ходе коллегии Путин констатировал, что количество дорожных аварий и пострадавших в них людей в России продолжает снижаться. По его словам, за 2021 год в нашей стране случилось на 3,1% меньше ДТП, чем за 2020-й. При этом было зафиксировано на 5,8% меньше смертей на дорогах. А раненных в инцидентах, связанных с автомобилями, в 2021-ом оказалось на 4,2% меньше, чем годом ранее.