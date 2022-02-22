Кому — война, а кому — снова ценники на машины и запчасти перепишут

– Сейчас никто не знает точно, какие будут последствия, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию автоэксперт, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Максим Кадаков. — Если введут очередные санкции, то они могут быть как более декларативного характера, так и самыми серьезными. Худший сценарий, если они затронут ограничения на импорт в РФ электроники, техники и продукции машиностроения.

Тогда мы можем оказаться без комплектующих для самых трендовых марок автомобилей, которые любят выбирать отечественные водители. Вызывают опасения и заявления китайской стороны в ООН, что и с их стороны на поддержку нам рассчитывать не стоит. Не много шансов на нее и от корейских и японских автопроизводителей. Напомню, что у нас 50 процентов комплектующих, например, для LADA VESTA и XRAY — импортные.

Еще хуже может быть ситуация, если будет наложен запрет на операции в долларах и евро, тогда мы можем оказаться в ситуации аналогичной Ирану и останемся без трусов, так как ничего нашего у нас в технологиях нет, и мы даже на пресловутом «Амазоне» ничего заказать не сможем. Очень хочется наедятся, что до этого крайнего сценария дело не дойдет. Однако вне зависимости от масштабности санкций, то, что они отразятся на нашем автопроме нет никаких сомнений. Может быть, колодки тормозные или фары будем покупать втридорога. Достать их будет можно, вопрос лишь почем, — заключает эксперт.