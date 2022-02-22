Кому — война, а кому — снова ценники на машины и запчасти перепишут

Фото avtovzglyad.ru
В связи с последними политическими событиями, связанными с обострением отношений с Украиной и возможными грядущими санкциями для России со стороны ряда западных стран, авторынок ждет очередной виток неприятных изменений. В первую очередь они коснутся ценников на новые и подержанные авто и комплектующие. Как мы переживем надвигающийся кризис, и как он отразится на автомобильном рынке РФ, портал «АвтоВзгляд» выяснил у автоэкспертов.
Юлия Каблинова
Судя по сегодняшнему курсу рубля и ситуации на бирже, ввод военной техники и начало боевых действий принесут не только горе и разрушение в дома ныне признанных суверенными Донецкой и Луганской республик. Очередной виток кризиса ждет и авторынок России, который в 2021 году немного подрос, по отношению к «голодному» 2020 году.

Напомним, что по данным агентства «Автостат», в прошлом году объем отечественного авторынка составил 1,54 млн. новых легковых авто. Но это все равно не позволило нам попасть в ТОП-10 мирового рейтинга автопродаж, где наша страна заняла только 11 место.

Очевидно, что если ситуация с военным конфликтом не разрешится в ближайшее время, хорошего года российскому авторынку ждать не стоит.

Фото из соцсетей.

– Сейчас никто не знает точно, какие будут последствия, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию автоэксперт, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Максим Кадаков. — Если введут очередные санкции, то они могут быть как более декларативного характера, так и самыми серьезными. Худший сценарий, если они затронут ограничения на импорт в РФ электроники, техники и продукции машиностроения.

Тогда мы можем оказаться без комплектующих для самых трендовых марок автомобилей, которые любят выбирать отечественные водители. Вызывают опасения и заявления китайской стороны в ООН, что и с их стороны на поддержку нам рассчитывать не стоит. Не много шансов на нее и от корейских и японских автопроизводителей. Напомню, что у нас 50 процентов комплектующих, например, для LADA VESTA и XRAY — импортные.

Еще хуже может быть ситуация, если будет наложен запрет на операции в долларах и евро, тогда мы можем оказаться в ситуации аналогичной Ирану и останемся без трусов, так как ничего нашего у нас в технологиях нет, и мы даже на пресловутом «Амазоне» ничего заказать не сможем. Очень хочется наедятся, что до этого крайнего сценария дело не дойдет. Однако вне зависимости от масштабности санкций, то, что они отразятся на нашем автопроме нет никаких сомнений. Может быть, колодки тормозные или фары будем покупать втридорога. Достать их будет можно, вопрос лишь почем, — заключает эксперт.

Фото avtovzglyad.ru
По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, перебои с импортом запчастей, необходимых для продукции того же АВТОВАЗА, теоретически может повлиять и на рост ее цены, и на доступность автомобилей, которые производятся в нашей стране, в целом. Однако наступит ли этот критичный момент или нет, все-таки пока под вопросом:

– На рынке автокомплектующих — огромное количество альтернатив. И одни компоненты, как правило, вполне можно заменить другими. Да, на это, безусловно, понадобится время. Если санкции повлекут блокировку поставок запчастей, возможен временный спад производства. И тогда продолжат дорожать в рублях и сами автомобили. Но полагаю, что грядущий рост цен будет спровоцирован не только последними политическими событиями и курсом доллара, но и недостатком компонентов, и логистическим кризисом, который никуда не делся, — считает г-н Шкуматов.

– На самом деле такое падение курса уже заложено в стоимость новых авто, продаваемых у нас, однако нет никаких сомнений, что некоторые автопроизводители используют данную новостную повестку для очередного повышения стоимости, — согласен с коллегами глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. — Хотя в последнее время импортеры поднимали цены просто так, не оправдываясь перед потребителями…
Фото avtovzglyad.ru

С последним, кстати, сложно не согласиться. Истории о «допах», которые беззастенчиво впаривают в автосалонах по треть цены от стоимости автомобилей уже стали легендарными, но не заканчиваются.

То, что наши алчные автодилеры не преминут погреть руки на складывающейся ситуации, нет никаких сомнений. Вопрос же действительно важный для авторынка сейчас заключается лишь в том, кто останется на этом выжженном поле после катастрофы.

Эксперты уже не раз говорили о том, что Китай — планомерно и решительно идет на наш рынок, чтобы побеждать. И уже скоро мы сменим свои покупательские приоритеты, распробовав все плюшки от китайских автопроизводителей, включая приятные цены — удовольствие, в котором нам все чаще отказывают в последнее время, например, ранее любимые россиянами корейские марки.

Окажется ли, в связи с последними изменениями в политической повестке, у коллег из Поднебесной в приоритете наш потребитель? Уже скоро наверняка узнаем ответ. Но ясно одно: для российского авторынка тут будет действовать правило ровно такое, как на войне. Выйти из сложной ситуации с минимальными потерями будет сложно без союзников.

авторынок, кризис, украина
22 февраля 2022
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