Кому — война, а кому — снова ценники на машины и запчасти перепишут

Напомним, что по данным агентства «Автостат», в прошлом году объем отечественного авторынка составил 1,54 млн. новых легковых авто. Но это все равно не позволило нам попасть в ТОП-10 мирового рейтинга автопродаж, где наша страна заняла только 11 место.
Очевидно, что если ситуация с военным конфликтом не разрешится в ближайшее время, хорошего года российскому авторынку ждать не стоит.
– Сейчас никто не знает точно, какие будут последствия, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию автоэксперт, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Максим Кадаков. — Если введут очередные санкции, то они могут быть как более декларативного характера, так и самыми серьезными. Худший сценарий, если они затронут ограничения на импорт в РФ электроники, техники и продукции машиностроения.
Тогда мы можем оказаться без комплектующих для самых трендовых марок автомобилей, которые любят выбирать отечественные водители. Вызывают опасения и заявления китайской стороны в ООН, что и с их стороны на поддержку нам рассчитывать не стоит. Не много шансов на нее и от корейских и японских автопроизводителей. Напомню, что у нас 50 процентов комплектующих, например, для LADA VESTA и XRAY — импортные.
Еще хуже может быть ситуация, если будет наложен запрет на операции в долларах и евро, тогда мы можем оказаться в ситуации аналогичной Ирану и останемся без трусов, так как ничего нашего у нас в технологиях нет, и мы даже на пресловутом «Амазоне» ничего заказать не сможем. Очень хочется наедятся, что до этого крайнего сценария дело не дойдет. Однако вне зависимости от масштабности санкций, то, что они отразятся на нашем автопроме нет никаких сомнений. Может быть, колодки тормозные или фары будем покупать втридорога. Достать их будет можно, вопрос лишь почем, — заключает эксперт.
– На рынке автокомплектующих — огромное количество альтернатив. И одни компоненты, как правило, вполне можно заменить другими. Да, на это, безусловно, понадобится время. Если санкции повлекут блокировку поставок запчастей, возможен временный спад производства. И тогда продолжат дорожать в рублях и сами автомобили. Но полагаю, что грядущий рост цен будет спровоцирован не только последними политическими событиями и курсом доллара, но и недостатком компонентов, и логистическим кризисом, который никуда не делся, — считает г-н Шкуматов.
– На самом деле такое падение курса уже заложено в стоимость новых авто, продаваемых у нас, однако нет никаких сомнений, что некоторые автопроизводители используют данную новостную повестку для очередного повышения стоимости, — согласен с коллегами глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. — Хотя в последнее время импортеры поднимали цены просто так, не оправдываясь перед потребителями…
С последним, кстати, сложно не согласиться. Истории о «допах», которые беззастенчиво впаривают в автосалонах по треть цены от стоимости автомобилей уже стали легендарными, но не заканчиваются.
То, что наши алчные автодилеры не преминут погреть руки на складывающейся ситуации, нет никаких сомнений. Вопрос же действительно важный для авторынка сейчас заключается лишь в том, кто останется на этом выжженном поле после катастрофы.
Эксперты уже не раз говорили о том, что Китай — планомерно и решительно идет на наш рынок, чтобы побеждать. И уже скоро мы сменим свои покупательские приоритеты, распробовав все плюшки от китайских автопроизводителей, включая приятные цены — удовольствие, в котором нам все чаще отказывают в последнее время, например, ранее любимые россиянами корейские марки.
Окажется ли, в связи с последними изменениями в политической повестке, у коллег из Поднебесной в приоритете наш потребитель? Уже скоро наверняка узнаем ответ. Но ясно одно: для российского авторынка тут будет действовать правило ровно такое, как на войне. Выйти из сложной ситуации с минимальными потерями будет сложно без союзников.