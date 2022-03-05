В Московской области начнут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

Московская областная Дума внесла поправки в местный закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». В соответствии с ними, будет разрешено эвакуировать автомобили, мешающие уборке улиц или вывозу мусора. Сообщается, что перемещать машины станут бесплатно для их владельцев.

При этом ничего не говорится об оповещении автомобилистов о месте, куда переместят транспортное средство. Судя по всему, после такой бесплатной эвакуации, гражданину придется потом бегать в панике по прилегающим улицам в поисках увезенной в неизвестном направлении движимости.