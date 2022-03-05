В Московской области начнут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

Фото: АвтоВзгляд
Подмосковному водителю отныне придется чуть ли не приковывать свои автомобили к асфальту — чтобы утром обнаружить свое авто там же, где оставил его вечером. Почему — в материале портала «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Московская областная Дума внесла поправки в местный закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». В соответствии с ними, будет разрешено эвакуировать автомобили, мешающие уборке улиц или вывозу мусора. Сообщается, что перемещать машины станут бесплатно для их владельцев.

При этом ничего не говорится об оповещении автомобилистов о месте, куда переместят транспортное средство. Судя по всему, после такой бесплатной эвакуации, гражданину придется потом бегать в панике по прилегающим улицам в поисках увезенной в неизвестном направлении движимости.

эвакуаторы
5 марта 2022
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