За неправильную тонировку ГИБДД будет отбирать у автовладельцев СТС

ГАИ хочет получить право лишать автовладельца свидетельства о регистрации его авто (СТС). Автоинспекция подготовила соответствующие поправки в законодательство. Речь идет о ситуации, когда водитель попался на управлении машиной в ненадлежащем техническом состоянии: с неправильной тонировкой, неработающими фарами, неисправными тормозами и прочим. Полиция мечтает о дополнительном инструменте воздействия на шоферов, не устраняющих неисправности своих машин в установленный законом срок.

— Если по истечении семи дней владелец транспортного средства продолжает управлять авто, не устранив неисправности, при повторной остановке у него изымается СТС, поскольку мы видим, что гражданин является, мягко говоря, недобропорядочным, — заявил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГУ ОБДД России полковник Сергей Чипурин на заседании Общественной палаты РФ.

Напомним, что сейчас в случае, когда ГИБДД останавливает авто с ранее обнаруженными, но не устраненными неисправностями, машину отправляют на штрафстоянку. В чем практический смысл изъятия при этом еще и СТС, полицейский не пояснил.