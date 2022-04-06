Власти хотят продлить действие водительских «прав» на три года

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Министерства и ведомства России выдали очередную порцию идей, которые, по их мнению, должны резко облегчить жизнь автомобилистов, страдающих от последствий западных санкций против РФ. Насколько эти идеи актуальны, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Чиновники хотят внести в «антикризисное» постановление Правительства РФ №353, одобренное премьером Михаилом Мишустиным 12 марта, пункт о продлении на три года периода действия российских «прав», срок замены которых наступил или наступит в течение 2022 года. Согласно статистике, ежегодно подобная замена в/у требуется 5 млн. водителям.

Параллельно, Минтранс выступил с другой инициативой — о продлении на 12 месяцев действия диагностических карт на специализированные машины и прицепы, предназначенные для транспортировки опасных грузов в районах Крайнего Севера, сообщает Life.

Напомним, что ранее Минпромторг также выдвинул собственную «антикризисную» инициативу. Для стимулирования продаж на российском авторынке, предложено возродить программу утилизации старых легковушек, завершившуюся в России в 2018 году. Ведомство предлагает давать скидку участникам программы в размере 150 000 рублей при покупке нового автомобиля в случае, если гражданин сдает в утиль свое старое т/с.

водительское удостоверение, ТО, техническое обслуживание
6 апреля 2022
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