Власти хотят продлить действие водительских «прав» на три года

Чиновники хотят внести в «антикризисное» постановление Правительства РФ №353, одобренное премьером Михаилом Мишустиным 12 марта, пункт о продлении на три года периода действия российских «прав», срок замены которых наступил или наступит в течение 2022 года. Согласно статистике, ежегодно подобная замена в/у требуется 5 млн. водителям.

Параллельно, Минтранс выступил с другой инициативой — о продлении на 12 месяцев действия диагностических карт на специализированные машины и прицепы, предназначенные для транспортировки опасных грузов в районах Крайнего Севера, сообщает Life.

Напомним, что ранее Минпромторг также выдвинул собственную «антикризисную» инициативу. Для стимулирования продаж на российском авторынке, предложено возродить программу утилизации старых легковушек, завершившуюся в России в 2018 году. Ведомство предлагает давать скидку участникам программы в размере 150 000 рублей при покупке нового автомобиля в случае, если гражданин сдает в утиль свое старое т/с.