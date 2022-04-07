ГИБДД превращает уставших водителей в пьяных

фото globallookpress.com
Московские гаишники в своем телеграм-канале выдали очередное предупреждение для водителей. На этот раз оно касается вождения машины в состоянии сильной усталости.
Максим Строкер

– Сон за рулем — причина ДТП. Вождение в состоянии сонливости настолько же опасно, как и нетрезвое вождение, — говорится в очередном сообщении ГИБДД Москвы.

Там же правоохранители дали несколько советов, как не попасть в ДТП в сонливом состоянии. Так, полиция рекомендует не садиться за руль при плохом самочувствии или переутомлении. Почувствовав сонливость в процессе управления машиной, надо остановиться в безопасном месте и поспать — хотя бы короткое время.

Нельзя употреблять лекарства, влияющие на концентрацию внимания или снотворные средства, если предстоит поездка. Следует чередовать управление автомобилем и отдых: через каждые 2—2,5 часа движения за рулем рекомендуется останавливаться и отдыхать по 5—10-минут.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
7 апреля 2022
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