ГИБДД превращает уставших водителей в пьяных

– Сон за рулем — причина ДТП. Вождение в состоянии сонливости настолько же опасно, как и нетрезвое вождение, — говорится в очередном сообщении ГИБДД Москвы.

Там же правоохранители дали несколько советов, как не попасть в ДТП в сонливом состоянии. Так, полиция рекомендует не садиться за руль при плохом самочувствии или переутомлении. Почувствовав сонливость в процессе управления машиной, надо остановиться в безопасном месте и поспать — хотя бы короткое время.

Нельзя употреблять лекарства, влияющие на концентрацию внимания или снотворные средства, если предстоит поездка. Следует чередовать управление автомобилем и отдых: через каждые 2—2,5 часа движения за рулем рекомендуется останавливаться и отдыхать по 5—10-минут.