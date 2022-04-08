В Госдуме предложили амнистию по штрафам ГИБДД для миллионов водителей

Предложение организовать амнистию для водителей-нарушителей Правил поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. В своем письме на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева он мотивирует свою идею тем, что такая мера может снизить степень санкционного давления, организованного западными странами, на россиян. Письмо Сухарева опубликовала RT.

В своем послании депутат оповещает главу ВС о своей работе над законопроектом об отмене административных взысканий, наложенных на граждан России за нарушения правил дорожного движения. По мысли разработчика, амнистировать следует попавших под действие «автомобильной» 12 главы КоАП РФ людей, совершивших незначительные правонарушения, не представлящие серьезной общественной опасности. Особо отмечается, что никакого снисхождения не стоит ожидать нарушителям требований ПДД относительно езды в нетрезвом состоянии, тех, кто передал управление машиной пьяному, а также водителям, отказавшимся от медосвидетельствования на предмет опьянения.

Известно, что львиная доля нарушений ПДД российскими автомобилистами относится именно к категории «незначительных». Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что за прошлый год ГИБДД составила на водителей без малого 180 млн постановлений за различные нарушения ПДД.