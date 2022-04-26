Дорожная амнистия: Госдума рассмотрит проект об отмене штрафов ГИБДД

— С коллегами по ЛДПР предлагаем амнистировать автомобилистов, совершивших неопасные административные правонарушения. Нам видится, что освобождение от штрафов части нарушителей могло бы стать для российских семей существенным подспорьем в нынешней социально-экономической ситуации, — написал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что под «неопасными» понимаются правонарушения, о которых идет речь в 12-й главе КоАП РФ. Исключение составляют разве что статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»), а также 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Иными словами, депутаты ЛДПР предлагают освободить автовладельцев от штрафов за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, использование за рулем мобильного телефона, игнорирование ремней безопасности и прочих «шалостей».

Правда, когда именно это случится, сказать сложно. «Предлагается вступление в силу Постановления Госдумы в случае его принятия со дня его официального опубликования» — говорится в пояснительной записке.