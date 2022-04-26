Инспекторы ГИБДД будут проводить техосмотр прямо на дороге

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Основанием для проверки технического состояния машины патрулем ДПС могут быть явно заметные со стороны технические неисправности транспортного средства, влияющие на безопасность дорожного движения, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

— Если в отношении транспортного средства проведен техосмотр и выдана диагностическая карта, подтверждающая соответствие ТС обязательным требованиям безопасности, проверка машины не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения, — сообщили в МВД.

Если водитель не смог предоставить диагностическую карту на транспортное средство, проведение техосмотра которого является обязательным, то его привлекают к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП. В соответствии с ней, ему полагается штраф в размере 2000 рублей, сообщает ТАСС.

штрафы, КоАП, ТО, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, ГИБДД
26 апреля 2022
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