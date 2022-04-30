Как отменить штраф за остановку в неположенном месте из-за ДТП

Многие автовладельцы сталкивались с неприятной ситуацией, сопряженной с возникновением неисправности или повреждением автомобиля, которые препятствуют дальнейшему движению и вызывают необходимость его экстренной остановки на дороге. Но что говорит об этом закон?

— Если обстоятельства позволяют, то водителю разрешается доехать до места ремонта или стоянки с соблюдением всех мер предосторожности, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин, отметив, что под исключения попадают случаи, перечисленные в приложении к «Основным положениям по допуску транспортных средств». Ведь, согласно п. 2.3.1. ПДД, автомобилист обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние своего транспортного средства.

В случае возникновения форсмажорных, так сказать, неисправностей и других обстоятельств (например, попадания авто в яму или прокола колеса, повреждения диска, что является причиной вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена), водитель должен включить аварийную световую сигнализацию или, при ее неисправности, установить на дороге знак аварийной остановки.

При этом п. 12.6 ПДД предусмотрено, что при вынужденной остановке там, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.