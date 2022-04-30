Как отменить штраф за остановку в неположенном месте из-за ДТП

Многие автовладельцы сталкивались с неприятной ситуацией, сопряженной с возникновением неисправности или повреждением автомобиля, которые препятствуют дальнейшему движению и вызывают необходимость его экстренной остановки на дороге. Но что говорит об этом закон?
— Если обстоятельства позволяют, то водителю разрешается доехать до места ремонта или стоянки с соблюдением всех мер предосторожности, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин, отметив, что под исключения попадают случаи, перечисленные в приложении к «Основным положениям по допуску транспортных средств». Ведь, согласно п. 2.3.1. ПДД, автомобилист обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние своего транспортного средства.
В случае возникновения форсмажорных, так сказать, неисправностей и других обстоятельств (например, попадания авто в яму или прокола колеса, повреждения диска, что является причиной вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена), водитель должен включить аварийную световую сигнализацию или, при ее неисправности, установить на дороге знак аварийной остановки.
При этом п. 12.6 ПДД предусмотрено, что при вынужденной остановке там, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.
— В столичных реалиях не у всех водителей имеется в багажнике знак аварийной остановки, что безусловно безответственно, поэтому они ограничиваются включением «аварийки», попадая в поле зрения камеры фото- и видеофиксации, либо в объектив не вмеру активного гражданина, пользующегося приложением «Помощник Москвы», — продолжает Михаил Никитин.
Поэтому зачастую фотосъемка ведется таким образом, что даже если человек выставил знак в соответствии с требованиями ПДД — не менее, чем в 15 метрах от автомобиля в населенном пункте, знак просто-напросто не попадает в объектив камеры и шофер ни за что, ни про что получает «письмо счастья». Что можно и имеет смысл делать в такой ситуации?
Первое, советует юрист, как бы это абсурдно ни звучало — завесить номера тряпкой (главное, потом не забыть ее снять, ведь за езду со сокрытыми регистрационными знаками тоже предусмотрена административная ответственность). Далее нужно сфотографировать автомобиль, захватив в кадр знак аварийной остановки. Очень желательно, чтобы на фото были зафиксированы дата и время — на некоторых смартфонах такая опция предусмотрена. Если вы все-таки получили штраф — вас очень спасет наличие этой фотографии. А вот дальше придется иметь дело с административной дорожной инспекцией (АМПП).
Тут надо помнить, что жалобу может подать только собственник транспортного средства. Сделать это надо в течение 10 суток с даты получения полноценной копии постановления, либо через информационно-правовой портал «Автокод» или mos.ru (при наличии учетной записи), либо отправив ее заказным письмом в МАДИ. Также можно лично сдать документ в любой из сервисных центров «Московский транспорт».
Если при имеющихся доказательствах, вопреки здравому смыслу, вы получите отказ в удовлетворении вашей жалобы, вы вправе подать новую, также в течение 10 суток с даты получения копии «отказа», но уже в районный суд по месту фотофиксации. Или отправить ее туда через МАДИ либо «Московский транспорт».
Это какой-то бред, скажете вы. И будете правы. Но как некогда говорил один из лидеров нашей страны: таковы реалии. Если бы инспекторы досконально изучали фотоматериалы, а не заботились о количестве вынесенных штрафных постановлений, все было бы иначе. Но мы с вами живем с тем, что есть, а исправлять несовершенства этой порочной системы никто не спешит.
Поэтому получили ошибочный штраф — не идите молча платить. Боритесь! Шанс доказать свою правоту, хотя бы и в суде, есть. Хотя это не отменяет для чиновников необходимости задуматься о том, что некоторые несовершенства системы все же надо исправлять. Сколько еще лет должно пройти, чтобы это безумие прекратилось?