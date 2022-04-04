Как сейчас страховщики отказываются от своих обязательств перед автовладельцами

Около месяца назад при выходе из подъезда своего дома москвичка Анастасия Панина обнаружила повреждения переднего бампера ее стоящей на парковке машины. В тот же день она обратилась в свою страховую компанию, а также к участковому за постановлением о происшествии и отправилась в дилерский центр «Рольф-Юг»: к находящемуся там представителю своей страховой компании «Ресо-Гарантия».
– Я получила номер своего дела, представитель страховой сфотографировала повреждения машины (ущерб был оценен в 150 000 рублей без учета скрытых повреждений) и предложила ожидать ответа о рассмотрении моего заявления, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» владелица пострадавшего авто Анастасия Панина. — Но дальше начались странности. Сначала мне позвонила некая девушка, представившаяся Алиной, и заявила, что теперь она является моим страховым агентом и скинула по СМС свой контакт («Яндекс» через поисковик находит его, как номер «Ресо-Гарантии»). Через несколько дней перезвонила представитель этой компании из «Рольф-Юг» и сказала, что по моему делу пришел отказ.
21 марта я уткнулась в запертые двери страховой, поскольку понедельник у них выходной, позвонила упомянутой выше Алине, и спросила, что все это значит. Она объяснила, что в большинстве случаев такой ответ приходит, если не предъявлена справка от ГИБДД, а то, что оператор моей страховой компании напомнила мне о необходимости получить постановление от участкового, это, дословно: «все ерунда, они всем так говорят».
– На мой вопрос, что делать дальше, предполагаемый представитель «Ресо-гарантия» предложила созвониться на следующий день. Мол, возможно, ее руководство пойдет со мной на сделку, но я должна буду им порекомендовать кого-нибудь, кому они смогут предложить страхование по ДМС…
Автовладелица, опешившая от такого предложения, а скорее даже — шантажа, на следующий день все-таки еще раз созвонилась с предполагаемым представителем страховой Алиной и услышала, что ей предлагается дать телефон своего руководства, дабы страховая могла предложить страховку по ДМС сотрудникам учреждения, в котором работает Анастасия. Женщина отказалась, сославшись на тот факт, что это будет распространением персональных данных, а, следовательно, нарушением закона. После чего «страховой агент» заявила, что расторгает договор и больше не будет агентом пострадавшей.
– 23 марта я получила наконец-то постановление об отказе в письменном виде в главном офисе страховой. Ответ меня просто поразил. Оказывается, СК «Ресо-Гарантия» провела экспертизу повреждений моей машины по фото и установила, что они были получены по каким-то иным причинам, нежели указано в моем заявлении. Поэтому мне и отказывают в оплате ремонта машины.
Далее мне начали звонить из «Ресо» с предложением пролонгации моего полиса с улучшенными условиями. Потом со мной связался мужчина, якобы являющийся представителем службы безопасности «Ресо-Гарантия», и поинтересовался, а знаю ли я по какой причине страховая дала мне отказ и снимал ли показания с камер моего двора участковый. После того, как он подтвердил, что страховая продолжает настаивать на том, что повреждения моя машина получила из-за наезда на препятствие, а не мирно стоя во дворе дома, я не стала откладывать дело в долгий ящик и написала досудебную претензию в страховую, — закончила свой рассказ Анастасия Панина.
– Это совершенно типовая ситуация, которая встречается в любой страховой компании, пояснил ситуацию порталу «АвтоВзгляд» юрист Илья Афанасьев. — Девушка, которая звонила пострадавшей, скорее всего, вообще никакого отношения к страховой компании не имеет, а является каким-то вольным агентом, страховым брокерром, например. Как к ней попал телефон потерпевшей? 99,9% — из страховой компании. Как это доказать? Никак.
И подобные отказы в страховых выплатах, к сожалению, уже давно превратились в систему. Страховщик, видя, что обращение прошло через участкового, предполагает, что человек просто насобирал какие-то повреждения в течение всего срока действия полиса КАСКО, и сейчас решил починиться за его счет таким образом. Что в ряде случаев не соответствует действительности. Дальше компания обращается к своему эксперту, который часто сидит в соседнем здании, и тот проводит «независимую экспертизу», результатом которой страховая компания начинает прикрываться от пострадавших.
К сожалению, досудебная претензия в ситуации Анастасии скорее всего, ничего не даст и ей придется обращаться к финансовому уполномоченному, а также быть готовой к тому, что он поддержит версию страховой компании. Однако, по мнению юриста, все это не повод опускать руки, потому что из такой ситуации выход есть. Правда, к сожалению, только через суд.
У нас же в связи с произошедшим напрашивается только один вопрос: а нужен ли вообще полис КАСКО, если страховая компания может вот так запросто отказаться выполнять свои обязательства?