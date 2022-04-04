Как сейчас страховщики отказываются от своих обязательств перед автовладельцами

Около месяца назад при выходе из подъезда своего дома москвичка Анастасия Панина обнаружила повреждения переднего бампера ее стоящей на парковке машины. В тот же день она обратилась в свою страховую компанию, а также к участковому за постановлением о происшествии и отправилась в дилерский центр «Рольф-Юг»: к находящемуся там представителю своей страховой компании «Ресо-Гарантия».

– Я получила номер своего дела, представитель страховой сфотографировала повреждения машины (ущерб был оценен в 150 000 рублей без учета скрытых повреждений) и предложила ожидать ответа о рассмотрении моего заявления, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» владелица пострадавшего авто Анастасия Панина. — Но дальше начались странности. Сначала мне позвонила некая девушка, представившаяся Алиной, и заявила, что теперь она является моим страховым агентом и скинула по СМС свой контакт («Яндекс» через поисковик находит его, как номер «Ресо-Гарантии»). Через несколько дней перезвонила представитель этой компании из «Рольф-Юг» и сказала, что по моему делу пришел отказ.

21 марта я уткнулась в запертые двери страховой, поскольку понедельник у них выходной, позвонила упомянутой выше Алине, и спросила, что все это значит. Она объяснила, что в большинстве случаев такой ответ приходит, если не предъявлена справка от ГИБДД, а то, что оператор моей страховой компании напомнила мне о необходимости получить постановление от участкового, это, дословно: «все ерунда, они всем так говорят».