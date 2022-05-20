Власти начали отбирать автомобили у злостных нарушителей ПДД

Российское законодательство довольно лояльно к нарушителям. За то, что едва не угробил людей, находясь под наркотиками за рулем, можно отделаться штрафом и временной потерей права управления транспортным средством. За не дающую покоя всем тонировку «гаишникам» даже стыдно предъявлять что-либо автовладельцам — штраф смешнейший. С тюнингом или на непригодном для езды автомобиле, при желании, можно довольно легко пройти ТО. Либо попытаться решить вопрос на месте не такой уж и страшной суммой. Да, таковы реалии нашей страны. Однако с недавнего времени есть то, что для некоторых будет пострашнее езды в нетрезвом виде.
Госавтоинспекция вместе со службой судебных приставов объявила о проведении совместных рейдов, целью которых станет выявление определенных условий, благодаря которым автовладельца можно не только временно лишить транспортного средства, но и вовсе оставить без него, конфисковав последнее, и продав его через аукцион. Вы думаете, такого не может быть?
Еще как может. План действий таков: экипаж ГИБДД останавливает для проверки документов автомобиль. А приданные им в усиление судебные приставы займутся проверкой автовладельца на предмет неоплаченных задолженностей. Делается это легко, благодаря системе «Дорожный пристав», которая по номеру на машине выдает всю подноготную ее владельца.
Далее — дело техники. Если приставы видят, что в отношении водителя возбуждено исполнительное производство, то прямо на месте составится соответствующий акт, и автомобиль должника арестовывают.
Пойманный должник обязан в течение десяти дней полностью закрыть все свои задолженности. Если и после ареста транспортного средства деньги не поступят на соответствующие счета, автомобиль отправляется на аукцион, где его с радостью продадут. Вырученные средства пойдут на выплату долгов и погашения понесенного ущерба, естественно, с комиссией государства.
В общем, если у вас есть неоплаченные штрафы ГИБДД, задолженности по алиментам, налогам и, естественно, услугам ЖКХ, то самое время начать их гасить. В противном случае это сделают за вас, но сей способ вам не понравится.
Кстати, а знали ли вы, что ГИБДД умеет штрафовать на 5000 рублей за скорость менее 50 км/ч? Причем бороться с подобным произволом практически невозможно: подробнее — здесь.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM