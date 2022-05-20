Власти начали отбирать автомобили у злостных нарушителей ПДД

Российское законодательство довольно лояльно к нарушителям. За то, что едва не угробил людей, находясь под наркотиками за рулем, можно отделаться штрафом и временной потерей права управления транспортным средством. За не дающую покоя всем тонировку «гаишникам» даже стыдно предъявлять что-либо автовладельцам — штраф смешнейший. С тюнингом или на непригодном для езды автомобиле, при желании, можно довольно легко пройти ТО. Либо попытаться решить вопрос на месте не такой уж и страшной суммой. Да, таковы реалии нашей страны. Однако с недавнего времени есть то, что для некоторых будет пострашнее езды в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция вместе со службой судебных приставов объявила о проведении совместных рейдов, целью которых станет выявление определенных условий, благодаря которым автовладельца можно не только временно лишить транспортного средства, но и вовсе оставить без него, конфисковав последнее, и продав его через аукцион. Вы думаете, такого не может быть?

Еще как может. План действий таков: экипаж ГИБДД останавливает для проверки документов автомобиль. А приданные им в усиление судебные приставы займутся проверкой автовладельца на предмет неоплаченных задолженностей. Делается это легко, благодаря системе «Дорожный пристав», которая по номеру на машине выдает всю подноготную ее владельца.