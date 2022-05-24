Депутаты предложили наказывать ГИБДД на 5000 рублей за незаконные штрафы

Несколько депутатов Госдумы от ЛДПР в компании с тремя сенаторами Совета Федерации (всего 10 человек) предлагают добавить в «автомобильную» (12-ю) главу КоАП новую статью. В отличии от прочих, она касается не участников дорожного движения, а сотрудников ГИБДД, оформляющих штрафные постановления в отношении нарушителей ПДД. Законопроект подразумевает введение в Кодекс статьи 12.38 — «Незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности».
Она говорит, что «направление гражданину… постановления по делу об административном правонарушении, которое… не было совершено — влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5000 рублей».
В статье оговаривается, что этот порядок распространяется только на постановления, оформленные с помощью средств автоматической фиксации нарушений. Сумма в 5000 рублей появилась, видимо, потому, что именно она соответствует максимальному штрафу для водителя за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме.
– Большинство некорректных постановлений, на которые жалуются автовладельцы, оформляются с помощью материалов с камер автоматической фиксации и попадают к людям в виде так называемых писем счастья. Автомобилисты чаще всего даже не пытаются их обжаловать, поскольку суммарные затраты на этот процесс, как правило, сильно превышают размер самого штрафа. Наш законопроект направлен на то, чтобы ответственные чиновники более внимательно подходили к процессу вынесения штрафных постановлений, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Как показывает практика, большинство даже самых здравых и насущных законопроектов, выдвигаемых депутатами от ЛДПР в Госдуме, благополучно «хоронятся» тамошним большинством «Единой России». Зато потом избранники от «партии власти» без тени смущения вносят в ГД уже собственные законопроекты с точно таким же содержанием. Которые, разумеется, находят полную поддержку со стороны депутатов-однопартийцев.
Так произошло, например, в истории с «красивыми номерами». Поэтому мы нисколько не удивимся, если законопроект о наказании для гаишников за неправомерные штрафы «единороссы» Госдумы сейчас дружно отклонят. А через некоторое время кто-то из них внесет его в ГД уже в качестве своей личной идеи — в чуть подредактированном виде.
На этот случай, настойчиво советуем будущему «автору идеи» расширить и углубить предложение ЛДПР. Во-первых, следует распространить штрафы для должностных лиц за незаконные взыскания с граждан вообще на все административные правонарушения, — помимо оформленных с помощью средств автоматической фиксации. А во-вторых, распространить такой порядок не только на федеральный КоАП, но и на региональные Кодексы, — например в части незаконных штрафов за якобы парковку на газоне.
Впрочем, надежд на то, что этот законпроект, направленный против произвола гаишников-мадишников, от кого бы он ни поступил, все равно ждет провал: «своих» власть в обиду не дает. Так, например, случилось и с другими инициативами ЛДПР, поддерживающими простых людей. В думе «потерялись» предложения жириновцев о «штрафной амнистии» для автомобилистов; о рахрешении не пристегивать ремнем безопасности детей-инвалидов при перевозке в автомобиле; об отмене таможенных пошлин на ввоз авто на время нынешнего кризиса…
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