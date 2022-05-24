Депутаты предложили наказывать ГИБДД на 5000 рублей за незаконные штрафы

Несколько депутатов Госдумы от ЛДПР в компании с тремя сенаторами Совета Федерации (всего 10 человек) предлагают добавить в «автомобильную» (12-ю) главу КоАП новую статью. В отличии от прочих, она касается не участников дорожного движения, а сотрудников ГИБДД, оформляющих штрафные постановления в отношении нарушителей ПДД. Законопроект подразумевает введение в Кодекс статьи 12.38 — «Незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности».

Она говорит, что «направление гражданину… постановления по делу об административном правонарушении, которое… не было совершено — влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5000 рублей».

В статье оговаривается, что этот порядок распространяется только на постановления, оформленные с помощью средств автоматической фиксации нарушений. Сумма в 5000 рублей появилась, видимо, потому, что именно она соответствует максимальному штрафу для водителя за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме.