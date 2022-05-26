Как ГИБДД отказывает регистрировать автомобили c трещиной на лобовом стекле

Примерно так видят ситуацию те, кто хотя бы раз пытался поставить автомобиль на учет с треснувшим лобовым стеклом. Такая ситуация возможна, когда после успешного прохождения обязательного перед постановкой на учет гостехосмотра и при наличии на руках диагностической карты, ваша легковушка во время движения «словила» камень в лобовое стекло и от удара образовалась трещина. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о законном методе поставить авто на учет без прохождения повторного ТО и дополнительных проволочек.

Если вы привезли свой автомобиль с трещиной на лобовом стекле на пункт регистрации в ГИБДД и попытаетесь произвести с ним регистрационные действия, то при осмотре транспортного средства и обнаружении недостатка, инспектор вполне может вас развернуть, отказав в услуге. Как правило, гаишники ссылаются на приказ МВД России от 07.08.2013 №605 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных стредств» и перечень оснований для предоставления или отказа в предоставлении сей услуги. И что же делать автовладельцу в этом случае?