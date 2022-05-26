Как ГИБДД отказывает регистрировать автомобили c трещиной на лобовом стекле

Фото: Drive2
Закон — дело такое: придуман теми, кто не гнушается его нарушать. А за соблюдением буквы закона следят люди, позволяющие себе, от незнания или нежелания знать, их вольное трактование. Вот и получается, что вроде бы запрещено, но можно, однако если поймают, то тут уж как повезет или кто кого грамотнее разведет.
Ефим Розкин

Примерно так видят ситуацию те, кто хотя бы раз пытался поставить автомобиль на учет с треснувшим лобовым стеклом. Такая ситуация возможна, когда после успешного прохождения обязательного перед постановкой на учет гостехосмотра и при наличии на руках диагностической карты, ваша легковушка во время движения «словила» камень в лобовое стекло и от удара образовалась трещина. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о законном методе поставить авто на учет без прохождения повторного ТО и дополнительных проволочек.

Если вы привезли свой автомобиль с трещиной на лобовом стекле на пункт регистрации в ГИБДД и попытаетесь произвести с ним регистрационные действия, то при осмотре транспортного средства и обнаружении недостатка, инспектор вполне может вас развернуть, отказав в услуге. Как правило, гаишники ссылаются на приказ МВД России от 07.08.2013 №605 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных стредств» и перечень оснований для предоставления или отказа в предоставлении сей услуги. И что же делать автовладельцу в этом случае?

Фото из открытых источников

Давайте рассмотрим, почему же в госуслуге может быть отказано. Представление транспортных средств, конструкция которых или внесение изменения не соответствуют требованиям законодательства РФ в области (далее читаем внимательно) обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах.

А теперь выясним, что же обеспечивает эту самую безопасность дорожного движения в Федеральном законодательстве в редакции от 10.12 1995 за номером 196-ФЗ. Нам нужны статьи 15,16 и, особенно, 19. Так, п. 3 ст. 15 нам говорит, что регистрация ТС без документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, запрещается. Таким документом является «диагностическая карта», выдаваемая автовладельцу в момент прохождения техосмотра.

В ст. 16 нам разъясняют, что владельцы ТС должны обязательно застраховать гражданскую ответственность. Причем сделать это можно исключительно при условии проведения ТО.

Фото из открытых источников

А в ст.19 разъяснены «основания и порядок запрещения эксплуатации ТС», а также «перечень неисправностей и условий», при которых эксплуатация запрещена. Согласно ГОСТу Р51709−2001, должны быть исправны и подлежат проверке следующие параметры автомобиля: тормозная система, рулевое управление, внешние световые приборы, стеклоочестители и стеклоомыватели, колеса и шины, двигатель, а также прочие элементы конструкции.

Так вот: проштудировав весь этот ворох документов, вы не найдете там такой неисправности, как трещина на лобовом стекле. А значит повода для отказа в регистрации автомобиля у гаишников нет.

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ПДД, ТО, техническое обслуживание, ГИБДД
26 мая 2022
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