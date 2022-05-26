Как ГИБДД отказывает регистрировать автомобили c трещиной на лобовом стекле

Примерно так видят ситуацию те, кто хотя бы раз пытался поставить автомобиль на учет с треснувшим лобовым стеклом. Такая ситуация возможна, когда после успешного прохождения обязательного перед постановкой на учет гостехосмотра и при наличии на руках диагностической карты, ваша легковушка во время движения «словила» камень в лобовое стекло и от удара образовалась трещина. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о законном методе поставить авто на учет без прохождения повторного ТО и дополнительных проволочек.
Если вы привезли свой автомобиль с трещиной на лобовом стекле на пункт регистрации в ГИБДД и попытаетесь произвести с ним регистрационные действия, то при осмотре транспортного средства и обнаружении недостатка, инспектор вполне может вас развернуть, отказав в услуге. Как правило, гаишники ссылаются на приказ МВД России от 07.08.2013 №605 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных стредств» и перечень оснований для предоставления или отказа в предоставлении сей услуги. И что же делать автовладельцу в этом случае?
Давайте рассмотрим, почему же в госуслуге может быть отказано. Представление транспортных средств, конструкция которых или внесение изменения не соответствуют требованиям законодательства РФ в области (далее читаем внимательно) обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах.
А теперь выясним, что же обеспечивает эту самую безопасность дорожного движения в Федеральном законодательстве в редакции от 10.12 1995 за номером 196-ФЗ. Нам нужны статьи 15,16 и, особенно, 19. Так, п. 3 ст. 15 нам говорит, что регистрация ТС без документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, запрещается. Таким документом является «диагностическая карта», выдаваемая автовладельцу в момент прохождения техосмотра.
В ст. 16 нам разъясняют, что владельцы ТС должны обязательно застраховать гражданскую ответственность. Причем сделать это можно исключительно при условии проведения ТО.
А в ст.19 разъяснены «основания и порядок запрещения эксплуатации ТС», а также «перечень неисправностей и условий», при которых эксплуатация запрещена. Согласно ГОСТу Р51709−2001, должны быть исправны и подлежат проверке следующие параметры автомобиля: тормозная система, рулевое управление, внешние световые приборы, стеклоочестители и стеклоомыватели, колеса и шины, двигатель, а также прочие элементы конструкции.
Так вот: проштудировав весь этот ворох документов, вы не найдете там такой неисправности, как трещина на лобовом стекле. А значит повода для отказа в регистрации автомобиля у гаишников нет.
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