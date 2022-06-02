Чем опасны для автовладельцев «летние» изменения в законах

Надо признать, что некоторые из грядущих перемен скорей добавят удобства водителю. К ним можно отнести, например, планы Минцифры и ГИБДД перевести все данные о водителе в QR-код. Об этом было объявлено на днях. Если изложить их коротко, то автомобилист при проверке инспектором на дороге получит возможность просто предъявить QR, сгенерированный через портал госуслуг. Сотрудник ДПС считает код служебным сканером и получит информацию о «правах», полисе ОСАГО, а также данные машины. Но даже когда эта система станет работоспособна, для придания ей законности придется переработать ПДД и КоАП. А это «песня» совсем небыстрая.

ШТРАФЫ — В РЕГИОНЫ

Уже с 1 июня текущего года, согласно поручению президента Путина, часть полномочий ГИБДД по «администрированию штрафов» должна перейти в ведение региональных органов власти. Итогом должен стать переход оформления вообще всех штрафов за любые нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, в ведение местных властей. Пока же проекты соответствующих нормативных актов «зависли» в Госдуме.

Заметим что деньги нарушителей ПДД всегда шли в местные бюджеты. При этом оформление штрафов офицерами ГИБДД давало хоть какую-то страховку от беззаконных наказаний. С отстранением служивых от этой деятельности, также вырастет риск невозможности оспорить несправедливый штраф.