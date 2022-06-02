Чем опасны для автовладельцев «летние» изменения в законах

Надо признать, что некоторые из грядущих перемен скорей добавят удобства водителю. К ним можно отнести, например, планы Минцифры и ГИБДД перевести все данные о водителе в QR-код. Об этом было объявлено на днях. Если изложить их коротко, то автомобилист при проверке инспектором на дороге получит возможность просто предъявить QR, сгенерированный через портал госуслуг. Сотрудник ДПС считает код служебным сканером и получит информацию о «правах», полисе ОСАГО, а также данные машины. Но даже когда эта система станет работоспособна, для придания ей законности придется переработать ПДД и КоАП. А это «песня» совсем небыстрая.
ШТРАФЫ — В РЕГИОНЫ
Уже с 1 июня текущего года, согласно поручению президента Путина, часть полномочий ГИБДД по «администрированию штрафов» должна перейти в ведение региональных органов власти. Итогом должен стать переход оформления вообще всех штрафов за любые нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, в ведение местных властей. Пока же проекты соответствующих нормативных актов «зависли» в Госдуме.
Заметим что деньги нарушителей ПДД всегда шли в местные бюджеты. При этом оформление штрафов офицерами ГИБДД давало хоть какую-то страховку от беззаконных наказаний. С отстранением служивых от этой деятельности, также вырастет риск невозможности оспорить несправедливый штраф.
ГОСПОШЛИНА ЗА ТЮНИНГ
Госдума также вот-вот может подложить очередную финансовую «свинью» автовладельцам. К счастью, не всем, а лишь тем, кто «вносит изменения в конструкцию» своего ТС. Например — тюнингует машину или устанавливает газобаллонное оборудование. Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, делающий платным (1000 рублей) выдачу разрешения ГИБДД на эту операцию. Параллельно должна вырасти госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии авто требованиям безопасности — с нынешних 800 рублей до 1500 рублей.
МЕГАШТРАФ ЗА ЕЗДУ БЕЗ «ПРАВ»
Вполне возможно, что под занавес завершающейся весенней сессии Госдумы, депутаты примут законопроект, предусматривающий рекордные штрафы за рецидив вождения автомобиля без «прав». Новая редакция ст. 12.7 КоАП должна получить еще один пункт на эту тему — со штрафом в 50 000—100 000 рублей. А в ст. 264 УК (причинение вреда здоровью или смерти при ДТП) хотят добавить штраф в размере 300 000 рублей и конфискацию «орудия преступления» — автомобиля.
ГОСУСЛУГИ СТАНУТ МАРКЕТПЛЭЙСОМ
Не исключено, что уже в течении лета 2022 года у автовладельцев появится возможность продавать свои машины через сайт госуслуг. Постановление, предписывающее Минцифры и прочим заинтересованным органам создать такой сервис, правительство приняло еще в апреле. Известно, что на данный момент уже тестируется программное обеспечение, позволяющее оформлять через сайт электронный договор купли-продажи машины. Объявление о реализации своего личного автотранспорта владелец сможет размещать через личный кабинет на госуслугах.
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