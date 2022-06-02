ГИБДД создает новый инструмент для проверки «прав»

– «В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — заявили в пресс-центре МВД РФ.

По их словам, новая электронная система будет отправлять данные «прав» россиян с серверов ГИБДД в цифровые профили граждан на портале госуслуг. Это сделано по запросу ряда российских банков, которые нуждаются в инструменте для проверки подлинности водительских удостоверений клиентов в автоматическом режиме.

Создаваемый способ установления личности граждан по «правам» должен облегчить процесс выдачи кредитов, валютных операций, денежных переводов без открытия расчетного счета в банке и тому подобных действий, сообщает ТАСС.

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