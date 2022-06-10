Нужно ли снижать в России максимально разрешенную скорость движения

Опытные автовладельцы знают, что на такой запредельной скорости управлять автомобилем крайне сложно, а говорить о своевременной реакции на нештатную ситуацию вовсе не приходится. Но есть водители, которые не считают зазорным превышать скорость движения даже при таких высоких лимитах.
Так, согласно опросу, проведенному Госавтоинспекцией, около 20% российских водителей допускают возможность превысить скорость на хорошей дороге в хорошую погоду. Все ли из них правильно оценивают ситуация? Очевидно — нет. Только с января по апрель 2022 года, по данным ГИБДД, на дорогах страны произошло более 5,5 тыс. аварий из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, в которых погибли 827 человек и более 7 тыс. пострадали.
Высокие скорости — общемировая проблема
Ежегодно в мире из-за высоких скоростей в ДТП погибает около 1,3 млн. человек. Это главная причина смерти среди молодежи в возрасте 15–29 лет. Страдают не только люди, но и экономика государств, которая теряет из-за ДТП ежегодно от 3 до 5% ВВП. Как один из путей решения этой проблемы в ООН предлагают ограничить скорость в городах до 30 км/час. Эксперты уверены, что такая мера не только поможет спасти жизни людей, но также будет способствовать развитию инфраструктуры передвижения для пешеходов и велосипедистов, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, а значит к улучшению состояния окружающей среды.
– Низкая скорость движения на улицах играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, а также в продвижении на пути к более безопасному, здоровому, «зеленому» и инклюзивному миру', — считает Специальный посланник ООН по дорожной безопасности Жан Тодт.
Развитые страны стремятся к нулю
К примеру, глобальная цель Евросоюза — вдвое сократить количество смертей на дорогах к 2030 году и достичь нулевого уровня смертности к 2050 году. Власти стран ЕС не хотят мириться с гибелью своих граждан в ДТП и уделяют большое внимание вопросу управления скоростью, а также ее кардинальному снижению в городах и на трассах.
Так, с 1 января 2022 в Брюсселе снизили скорость на улицах с 50 км/ч до 30 км/ч. На большинстве улиц Парижа по решению мэрии с августа 2021 года запрещено ездить быстрее 30 км/ч. Как уверяют городские власти, такие меры будут способствовать уменьшению случаев травматизма при авариях и снижению уровня шума от автомобилей. Ограничение до 30 км/ч ввели и в других европейских странах — Испании, Нидерландах, Великобритании и других.
Также в Евросоюзе постепенно ограничивают скоростные режимы на загородных дорогах. В Великобритании уже снизили до 96 км/ч допустимый лимит на девяти трассах. Вопрос о снижении скоростей до 110 км/ч на трассах поднимают во Франции. По мнению ученых снижение скоростей не только снизит уровень смертности на дорогах, но и улучшит экологическую обстановку в странах-последователях. Стоит отметить, что самый низкий уровень смертности в ДТП зафиксирован на европейских трассах, где самые низкие скоростные режимы: Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Великобритания, Бельгия, Швейцария. Это доказывает прямую взаимосвязь между скоростью автомобилей и тяжелыми последствиями ДТП.
Российские реалии
В конце 2021 года общемировая тенденция снижать скорости в городах частично затронула и Россию. Так, в Москве снизили до 30 км/ч максимально разрешенную скорость для транспорта на четырех улицах и в прилегающих к ним переулках в центре Москвы. Мера призвана уменьшить количество ДТП с участием пешеходов. Кроме того, в 2020 году в Московской области на дорогах регионального значения в 36 муниципалитетах снизили максимально допустимую скорость до 50 км\ч.
Особое внимание уделили дорогам, где расположены места социального притяжения и социально-значимые объекты, а также тем участкам, где проезжая часть находится непосредственно возле жилых домов. По мнению подмосковных экспертов в области БДД, эту практику необходимо масштабировать на все муниципалитеты региона для обеспечения комплексного подхода к организации безопасного дорожного движения во всех населенных пунктах Подмосковья.
В большинстве же других населенных пунктах России разрешенная скорость движения, к сожалению, остается прежней — 60 км/ч, в действительности — 80 км/ч. Этот показатель, в два раза превышает скоростной режим во всех передовых европейских странах. Сложившаяся ситуация совершенно противоречит общемировой тенденции по снижению разрешенных скоростей в городах до 30 км/ч. Так же, как и нештрафуемый порог в 20 км/ч беспрецедентен в мировой практике — в большинстве европейских стран он находится в пределах 3–5 км/ч.
Со скоростным режимом на российских трассах тоже не все однозначно. На первый взгляд может показаться, что наши разрешенные 110 км/ч на трассах эквивалентны скоростным ограничениях на дорогах Швеции, Эстонии и Великобритании, где уровень аварийности гораздо ниже. Но это далеко нет так, с учетом нештрафуемого порога водители на российских трассах едут все 130 км/ч. Более того, есть платные магистрали такие как ЦКАД или скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург, где на некоторых участках максимально разрешенная скорость движения увеличена до 130 км/ч — в понимании водителей до 150 км/ч.
При этом здесь отсутствуют средства контроля за соблюдением ПДД (камеры фотовидеофиксации) в нужном количестве, чем пользуются любители высоких скоростей, которым никакие ограничения скорости — не закон. В то же время только на ЦКАД за 2021 год количество смертельных дорожно-транспортных происшествий выросло в пять раз.
Наряду с этим, 27% всех жертв приходится на ДТП, в которых были выявлены нарушения, связанные со скоростным режимом. Столичные власти настаивают, что для снижения уровня аварийности на платных участках ЦКАД, необходимо устанавливать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Однако позиция ГК «Автодор» — владельца Центральной кольцевой автодороги, непреклонна — «трассы в России должны быть скоростные». Своеобразная подмена понятий «скоростной» и «беспредельный», путаница в которых опасна для жизни.
Подходить к решению вопроса о снижении скоростей, разумеется, необходимо индивидуально и обоснованно для каждой отдельной улицы и дороги. Если речь идет об обособленной трассе, где нет пешеходов, то там вполне можно делать ограничение в 110 км/ч и то, при нештрафуемом пороге в 10 км/ч. Но в населенных пунктах максимальная скорость должна быть не более 50 км/ч. Если Россия хочет достигнуть нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Ведь именно это черным по белому написано в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», завизированным Президентом РФ.