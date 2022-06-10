Нужно ли снижать в России максимально разрешенную скорость движения

Опытные автовладельцы знают, что на такой запредельной скорости управлять автомобилем крайне сложно, а говорить о своевременной реакции на нештатную ситуацию вовсе не приходится. Но есть водители, которые не считают зазорным превышать скорость движения даже при таких высоких лимитах.

Так, согласно опросу, проведенному Госавтоинспекцией, около 20% российских водителей допускают возможность превысить скорость на хорошей дороге в хорошую погоду. Все ли из них правильно оценивают ситуация? Очевидно — нет. Только с января по апрель 2022 года, по данным ГИБДД, на дорогах страны произошло более 5,5 тыс. аварий из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, в которых погибли 827 человек и более 7 тыс. пострадали.

Высокие скорости — общемировая проблема

Ежегодно в мире из-за высоких скоростей в ДТП погибает около 1,3 млн. человек. Это главная причина смерти среди молодежи в возрасте 15–29 лет. Страдают не только люди, но и экономика государств, которая теряет из-за ДТП ежегодно от 3 до 5% ВВП. Как один из путей решения этой проблемы в ООН предлагают ограничить скорость в городах до 30 км/час. Эксперты уверены, что такая мера не только поможет спасти жизни людей, но также будет способствовать развитию инфраструктуры передвижения для пешеходов и велосипедистов, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, а значит к улучшению состояния окружающей среды.

– Низкая скорость движения на улицах играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, а также в продвижении на пути к более безопасному, здоровому, «зеленому» и инклюзивному миру', — считает Специальный посланник ООН по дорожной безопасности Жан Тодт.