В России придумали штраф для пассажира за нарушения ПДД водителем

Согласно последним исследованиям Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), за 2021 год с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или с его признаками, произошло каждое восьмое ДТП в России — 15 719 аварий. В таких дорожных инцидентах погибли 3 866 и были ранены 20 796 человек. Абсолютное большинство, 11 616 подобных случаев, пришлось на водителей с признаками алкогольного опьянения. Наркоманов среди аварийщиков оказалось только 1 199. При 2 952 отказавшихся от освидетельствования. Полицейские отмечают, что в 9 из 10 «пьяных» ДТП были замешаны мужчины-водители. Среди них оказалось больше всего представителей возрастной группы 30–39 лет.
Почти в 75% инцидентов с участием пьяных водителей последние ранее привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. В общем, вырисовывается довольно характерный портрет типичного пьяного аварийщика — достаточно молодого человека, отличающегося маргинальным поведением и определенным уровнем доходов, позволяющих обладать личным транспортным средством.
Подобного персонажа крайне сложно представить выпивающим в одиночку, чтобы затем отправиться в нетрезвую поездку. В большинстве случаев он выпивает не один. При этом остается лишь догадываться о мотивах окружающих людей, которые становятся свидетелями того, как нетрезвый человек садится в машину, либо составляют ему компанию в качестве пассажира в «пьяной» поездке.
– Существующие сейчас меры не срабатывают, это очевидно, — объясняет автоэксперт Владимир Виноградов. — Значит, их нужно ужесточать или вводить другие. Пьяный за рулем — это катастрофа.
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что для снижения аварийности в пьяном виде государству следует воздействовать не только на водителей, но и на людей из непосредственного окружения нетрезвых драйверов. Тем более что опыт других стран показывает эффективность подобных мер. В частности, на Японских островах за потакание употреблению спиртного человеком, который потом оказался за рулем авто, а также за передачу ему алкоголя законодательство предусматривает специальный штраф — до 500 000 йен (около 231 000 рублей), а также трехлетний тюремный срок. Кроме того, если вы передадите свою машину пьяному, вам будет грозить уже 1 000 000 йен (около 460 000 рублей) штрафа и еще более длительное заключение — до 5 лет.
Даже пассажир машины, который знал, что его водитель нетрезв, считается по японским законам нарушителем. Ему грозит до 500 000 йен штрафа и трехлетний тюремный срок. Фактически, ответственность за возможную аварию по вине пьяного драйвера возлагается на всех, кто так или иначе создал условия для его поездки или не предотвратил ее: не только пассажир, но и даже продавец магазина или официант в заведении общепита.
С учетом японского опыта, Дмитрий Давыдов предлагает российским заинтересованным ведомствам и законодательным органам власти вплотную заняться проработкой законодательного алгоритма наказания пассажиров автомобиля, управляемого нетрезвым человеком. Причем факт трезвости или опьянения самого пассажира не должен играть никакой роли.
Ведь гражданин, знающий, что водитель машины, в которой он едет, пьян, своим поведением фактически одобряет нетрезвое вождение и сознательно рискует своей жизнью и здоровьем. Не пытаясь остановить нетрезвого «рулевого», он, помимо прочего, становится соучастником возможного убийства или ранения вследствие ДТП посторонних людей. Разумеется, все это не касается пассажиров общественного транспорта. Ведь об употреблении запрещенных веществ, к примеру, водителем автобуса находящиеся в его салоне люди могут и не догадываться.
Дмитрий Давыдов направил свои предложения в МВД. Специалисты правоохранительного ведомства изучили их, но, к сожалению, не прислушались к доводам автора «20 идей по развитию России». В ответе министерства за подписью первого заместителя начальника ГУОБДД МВД России Владимира Швецова говорится, что статья 12.29 КоАП предусматривает административную ответственность пассажиров за нарушение ряда положений Правил дорожного движения РФ. Однако в ПДД отсутствует какое-либо руководство к действию пассажира в случае опьянения водителя. В частности, это вызвано невозможностью установить без применения специальных средств факта употребления шофером веществ, вызывающих тот или иной вид опьянения.
Со своей стороны, Дмитрий Давыдов считает, что инспектор ДПС в процессе составления протокола по факту ДТП с пьяным водителем в состоянии выявить обстоятельства, приведшие пассажира в салон транспортного средства. Может, к примеру, выясниться, что гражданин знал о нетрезвом состоянии драйвера, поскольку он вместе с ним перед этим совместно распивал спиртное. Чтобы подобный правовой механизм заработал, достаточно ввести в ПДД поправки, регламентирующие поведение пассажира авто в подобных случаях.
А в КоАП следует предусмотреть различную степень ответственности пассажира — в зависимости от величины его «вклада» в создание условий, приведших в конечном счете к «пьяной» аварии. Изменение законодательства в обозначенном выше направлении даст возможность довести до всех граждан России понимание того факта, что оказаться пассажиром нетрезвого шофера — не норма, а нарушение ПДД, которое карается по закону и потому неприемлемо. Это станет хорошей дополнительной мерой профилактики аварий с участием нетрезвых водителей и способом снижения числа жертв ДТП, вызванных пьянством за рулем.
В этой связи все заинтересованные ведомства, а также правительство России должны поддержать предложения Дмитрия Давыдова с тем, чтобы на законодательном уровне внедрить его идею в повседневную жизнь страны.