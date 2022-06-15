В России придумали штраф для пассажира за нарушения ПДД водителем

Согласно последним исследованиям Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), за 2021 год с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или с его признаками, произошло каждое восьмое ДТП в России — 15 719 аварий. В таких дорожных инцидентах погибли 3 866 и были ранены 20 796 человек. Абсолютное большинство, 11 616 подобных случаев, пришлось на водителей с признаками алкогольного опьянения. Наркоманов среди аварийщиков оказалось только 1 199. При 2 952 отказавшихся от освидетельствования. Полицейские отмечают, что в 9 из 10 «пьяных» ДТП были замешаны мужчины-водители. Среди них оказалось больше всего представителей возрастной группы 30–39 лет.

Почти в 75% инцидентов с участием пьяных водителей последние ранее привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. В общем, вырисовывается довольно характерный портрет типичного пьяного аварийщика — достаточно молодого человека, отличающегося маргинальным поведением и определенным уровнем доходов, позволяющих обладать личным транспортным средством.

Подобного персонажа крайне сложно представить выпивающим в одиночку, чтобы затем отправиться в нетрезвую поездку. В большинстве случаев он выпивает не один. При этом остается лишь догадываться о мотивах окружающих людей, которые становятся свидетелями того, как нетрезвый человек садится в машину, либо составляют ему компанию в качестве пассажира в «пьяной» поездке.