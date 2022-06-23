Депутат и замминистра жестко «размотались» на мотоциклах по правительственной трассе

Первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин попал в больницу, разбившись на Harley Davidson. Он врезался в каршеринговую Audi A3 на Рублевском шоссе. Сообщается, что мотоцикл, которым управлял Горнин, принадлежит его сыну. В районе 7-го километра правительственной трассы замминистра врезался в легковушку, за рулем которой находилась женщина. Она не пострадала, а Горнин заработал открытый оскольчатый перелом ноги.

По данным телеграм-канала «База», личные данные замминистра исчезли из всех документов, касающихся ДТП. В протоколе и полицейских сводках он упоминается исключительно как «неустановленное лицо», установочные данные на мотоцикл засекречены. После аварии чиновника доставили в больницу Управделами Президента. Согласно неподтвержденной информации, он сейчас находится там и работает «на удаленке».

Параллельно появились сообщения о том, что на Кутузовском проспекте на своем BMW S1000RR разбился другой властный байкер — председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. Поздно вечером он «не справился с управлением», и его мотоцикл упал на достаточно высокой скорости. Результат — перелом левой ключицы и отправка в больницу.