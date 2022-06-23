Депутат и замминистра жестко «размотались» на мотоциклах по правительственной трассе

Первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин попал в больницу, разбившись на Harley Davidson. Он врезался в каршеринговую Audi A3 на Рублевском шоссе. Сообщается, что мотоцикл, которым управлял Горнин, принадлежит его сыну. В районе 7-го километра правительственной трассы замминистра врезался в легковушку, за рулем которой находилась женщина. Она не пострадала, а Горнин заработал открытый оскольчатый перелом ноги.
По данным телеграм-канала «База», личные данные замминистра исчезли из всех документов, касающихся ДТП. В протоколе и полицейских сводках он упоминается исключительно как «неустановленное лицо», установочные данные на мотоцикл засекречены. После аварии чиновника доставили в больницу Управделами Президента. Согласно неподтвержденной информации, он сейчас находится там и работает «на удаленке».
Параллельно появились сообщения о том, что на Кутузовском проспекте на своем BMW S1000RR разбился другой властный байкер — председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. Поздно вечером он «не справился с управлением», и его мотоцикл упал на достаточно высокой скорости. Результат — перелом левой ключицы и отправка в больницу.
Больше никто и ничто в этом ДТП не пострадали. Представители депутата утверждают, что в этом месте дорожные рабочие сняли верхний слой асфальта, но, якобы, не установили предупреждающих знаков. Журавлев не ожидал неприятностей и потому завалился. По информации из тех же источников, это уже не первая мототравма 59-летнего политического деятеля. Между тем, через несколько дней он примет участие в пленарном заседании Госдумы.
Заметим, что мототема довольно популярна в среде политиков и госчиновников. Известно, что глава московского Дептранса Максим Ликсутов — большой любитель погонять на двух колесах. А уже через несколько дней в Москве состоится фестиваль, посвященный дню мотоциклиста. Наверняка в нем примут участие и высокопоставленные байкеры. Хотя двое из них, как видим, уже досрочно завершили мотосезон 2022 года.
Будем надеяться, что хотя бы прочие «государевы люди» после аварий на Кутузовском и Рублевке осознают, что если автомобиль яляется просто «средством повышенной опасности», то мотоцикл — «средство повышенной самоубийственности».