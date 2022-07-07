Водитель получил 10 суток ареста за тонировку машины

Инцидент, о котором стало известно накануне, имел место в самом конце июня текущего года. Патрульный экипаж ГИБДД в Ленинском районе Красноярска остановил Kia Ceed под управлением 34-летнего местного жителя. Машина привлекла их внимание тонировкой на передних боковых стеклах. В ходе разбирательства выяснилось, что нескольким неделями ранее полиция уже останавливала этого водителя. Тогда в его отношении был составлен протокол «за тонировку» — по факту управления ТС, не соответствующим требованиям техрегламента. Тогда же ему было вручено письменное требование устранить нарушение и устранить тонировку.

Автомобилист проигнорировал его и продолжил ездить по-старому. Выяснив всю эту предысторию, полицейские оформили на водителя протокол по факту «невыполнение законного требования сотрудника» снять тонировку, — в соответствии со статьей 19.3 КоАП РФ. Сразу после этого его отвезли в райсуд Ленинского района Красноярска, где ему оперативно «выписали» 10 суток административного ареста. Портал «АвтоВзгляд» в своих публикациях неоднократно предупреждал об этом методе «общения» с водителями в арсенале ГИБДД. Не исключено, что он получит еще большее распространение, несмотря на объективную незначительность такого проступка водителя как езда с тонированными передними окнами.