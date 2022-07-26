Эксперты высказались против конфискации авто у водителей без «прав»

В соответствии со вступившими в силу изменениям в КоАП, лицам, которые ранее были ли-шены прав, но продолжают садиться за руль может грозить не только штраф, но и лишение свободы и даже конфискация автомобиля. Напомним, что ранее Верховный суд обычно вы-ступал против этой меры.
- Да, действительно Верховный суд всегда занимал позицию, что конфисковывать автомобили у граждан нельзя, но теперь депутаты подправили законодательство и это прямо предусмотрено Уголовным кодексом РФ, — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель Общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.
- На мой взгляд, данный закон ставит участников уголовного преследования в неравное положение. Допустим, два гражданина едут на автомобиле будучи лишенными прав. За это теперь полагается конфискация, только вот один является собственником, а второй нет, а это означает, что тот, кто собственник понесет гораздо более строгое наказание, поскольку всего лишь владеет автомобилем, — заметил эксперт.
Справедливость и эффективность такого решения вызывает сомнения и у юриста Ильи Афанасьева:
- Конфискация авто в таких случаях, действительно — странное наказание. Придумано оно ведь именно для той категории граждан, которые не отличаются обычно умом и сообразительностью. А значит, по традиции они просто воспримут его, как усложнение условий квеста под названием «Не попадись ГИБДД». По статистике у нас небольшая доля таких уникумов пере-двигается на своих автомобилях. Так что не думаю, что это кардинально повлияет на ситуацию, — заключает юрист.
На ситуацию с повторным выездом без «прав» может и не повлияет. Но не откроется ли здесь окно возможностей для нового заработка на тех, кто очень не хочет лишиться «ласточки» и будет всеми силами пытаться договориться на месте? Никогда ведь у нас такого не было…