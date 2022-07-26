Эксперты высказались против конфискации авто у водителей без «прав»

В соответствии со вступившими в силу изменениям в КоАП, лицам, которые ранее были ли-шены прав, но продолжают садиться за руль может грозить не только штраф, но и лишение свободы и даже конфискация автомобиля. Напомним, что ранее Верховный суд обычно вы-ступал против этой меры.

- Да, действительно Верховный суд всегда занимал позицию, что конфисковывать автомобили у граждан нельзя, но теперь депутаты подправили законодательство и это прямо предусмотрено Уголовным кодексом РФ, — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель Общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.

- На мой взгляд, данный закон ставит участников уголовного преследования в неравное положение. Допустим, два гражданина едут на автомобиле будучи лишенными прав. За это теперь полагается конфискация, только вот один является собственником, а второй нет, а это означает, что тот, кто собственник понесет гораздо более строгое наказание, поскольку всего лишь владеет автомобилем, — заметил эксперт.