Сочинская ГИБДД «спалила» на «встречке» команду джиперов на кабриолетах UAZ

Видеоролика оказалось достаточно, чтобы поставить печальную для любого водителя точку в бодрой эскападе туристических «уазиков» на одной из магистралей Сочи. На видео, снятом из салона одной из медленно двигающихся по двухполосному шоссе легковушек, запечатлено, как пара кабриолетов на базе UAZ «Хантер» со стоящими в кузове людьми дерзко выруливают из вереницы автомобилей, выезжают на «встречку» и скрываются по ней из виду.
Заметим, что тюнингованные подобным образом «уазы» широко применяются сочинскими бизнесменами для организации туристических прогулок по окрестным горным дорожкам. Доподлинно неизвестно: отправил ли автор ролика свое видео правоохранителям или полиция сама наткнулась на него, изучая местные паблики. Как бы то ни было, но ГИБДД Сочи возбудилась, нашла «джигитов» на внедорожных кабриолетах и решила их примерно наказать.
На основании видео, каждому из водителей внедорожников, выехавших на «встречку», оформили сразу по несколько штрафных постановлений: по статье 12.15 КоАП РФ за выезд на «втречку» (5000 рублей штрафа, либо лишение ВУ), по статье 12.23 КоАП РФ «нарушение правил перевозки людей» (за стоящих в кузове туристов,) — на 500 рублей, по статье 12.5 КоАП РФ — за управление незаконно переоборудованным ТС (тоже на 500 рублей) и по статье 12.37 КоАП — за езду без ОСАГО (на 800 рублей). С одной стороны, все штрафы — по делу, вопросов нет. Но непонятно другое…
По сочинско-адлерской агломерации в летний сезон «рассекают» сотни таких UAZ «Хантер», переделанных в кабриолеты со стоящими в кузовах туристами. Зачастую поездки сопровождаются залихватскими нарушениями ПДД — на потеху отдыхающим. И ничего: местная ГИБДД годами не видит этих нарушений, что называется, «в упор». Что наводит на подозрение о существовании неких «неформальных отношений» между организаторами экстремальных автоаттракционов и местными правоохранителями. В этой связи, хотелось бы надеяться, что случай с «обилечиванием» выехавших на «встречку» аниматоров-лихачей не останется первым и последним в современной истории черноморского побережья России.