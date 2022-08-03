Сочинская ГИБДД «спалила» на «встречке» команду джиперов на кабриолетах UAZ

Видеоролика оказалось достаточно, чтобы поставить печальную для любого водителя точку в бодрой эскападе туристических «уазиков» на одной из магистралей Сочи. На видео, снятом из салона одной из медленно двигающихся по двухполосному шоссе легковушек, запечатлено, как пара кабриолетов на базе UAZ «Хантер» со стоящими в кузове людьми дерзко выруливают из вереницы автомобилей, выезжают на «встречку» и скрываются по ней из виду.

Заметим, что тюнингованные подобным образом «уазы» широко применяются сочинскими бизнесменами для организации туристических прогулок по окрестным горным дорожкам. Доподлинно неизвестно: отправил ли автор ролика свое видео правоохранителям или полиция сама наткнулась на него, изучая местные паблики. Как бы то ни было, но ГИБДД Сочи возбудилась, нашла «джигитов» на внедорожных кабриолетах и решила их примерно наказать.