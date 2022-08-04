Почему миллионам российских водителей придется досрочно менять свои «права»

На данный момент в массовом сознании российских автомобилистов как-то отошел на задний план факт существования постановления правительства РФ №626 от 9 апреля 2022 года. А зря…

Премьер Михаил Мишустин подписал его среди прочих документов, призванных облегчить автомобилистам страны жизнь в период кризиса и санкций. Постановление продляет действие тех российских водительских удостоверений, которые, по идее, следует менять в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Такие В/У Мишустин «автоматом» пролонгировал на три года. Власти подсчитали, что под действие правительственного распоряжения попало порядка 5 млн «прав». Это подтверждает данные о том, что ежегодно замене по причине истечения «срока годности» подлежат около 2,5 млн. В/У.

В 2025 году наступит срок замены первых из числа «пролонгированных» водительских удостоверений. Из-за этого в 2025 году в отделения ГИБДД потянется как минимум вдвое больше людей, нежели обычно: 2,5 млн. граждан с продленными В/У и еще 2,5 млн. водителей с «правами», чей 10-летний срок действия истечет в этом же 25-ом году.

Это означает, что попасть на прием к инспектору для замены «прав» станет крайне сложной задачей — из-за ажиотажного спроса на такую госуслугу. Поэтому тем автомобилистам, у кого срок действия «корочки» истекает в период с 2025 по 2027 год, мы рекомендуем поменять свои «права» заранее, до наступления ажиотажного 2025-го.