Камеры ГИБДД стали много чаще кошмарить водителей

ГИБДД отчиталась о возбуждении за первое полугодие 2022 года 90 158 066 административных дел в области безопасности дорожного движения. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С учетом того, что в России насчитывается порядка 55 млн. владельцев «прав», получается, что каждый из них за полгода «привез» около двух нарушений ПДД. Львиная доля протоколов на граждан (88,3%) составлена по материалам камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Количество таких материалов за полугодие достигло 79 577 642, что на 24,4% больше чем годом ранее. При этом живыми сотрудниками полиции было пресечено 10 580 424 нарушений, — на 7,1% меньше.

За отчетный период вынесено 88 515 876 (+21,4%) постановлений о назначении административного штрафа на сумму 61,9 млрд. рублей. Из них на текущий момент уже исполнено 69 707 510 (+26,3%), на сумму 29,4 млрд. рублей.

Таким образом, водители оплатили менее половины начисленных им штрафных сумм. При этом «средний чек» погашенного штрафа равняется 421 рублю.