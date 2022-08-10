До каких автомобилей чаще всего докапываются гаишники на юге России

Поездка к Черному морю стала в последнее время для многих россиян безальтернативным вариантом летнего отдыха. А дороговизна железнодорожных и и авиабилетов вынуждает людей семейных двигать на юг на собственных авто. Фактически на том, что есть в наличии: хоть на «праворульке» с заниженной подвеской, хоть на лифтованном УАЗике — лишь бы без проблем доставил до места назначения и вернул домой. В случае, когда автомобиль имеет хоть какие-то видимые изменения конструкции, его владельцу следует опасаться серьезных проблем со стороны ГИБДД курортных приморских районов.

Дело в том, что у местных гаишников «особое», назовем это так, отношение к тюнингованным машинам. У них там даже специальные рейды против владельцев подобного транспорта проводят. Например, совсем недавно ГИБДД Краснодарского края отчиталось о промежуточных результатах рейда под названием «Джипинг». По данным местной госавтоинспекции, за время проведения мероприятия патрульными было составлено порядка 450 административных материалов на владельцев доработанного транспорта.