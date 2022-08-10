До каких автомобилей чаще всего докапываются гаишники на юге России

Поездка к Черному морю стала в последнее время для многих россиян безальтернативным вариантом летнего отдыха. А дороговизна железнодорожных и и авиабилетов вынуждает людей семейных двигать на юг на собственных авто. Фактически на том, что есть в наличии: хоть на «праворульке» с заниженной подвеской, хоть на лифтованном УАЗике — лишь бы без проблем доставил до места назначения и вернул домой. В случае, когда автомобиль имеет хоть какие-то видимые изменения конструкции, его владельцу следует опасаться серьезных проблем со стороны ГИБДД курортных приморских районов.
Дело в том, что у местных гаишников «особое», назовем это так, отношение к тюнингованным машинам. У них там даже специальные рейды против владельцев подобного транспорта проводят. Например, совсем недавно ГИБДД Краснодарского края отчиталось о промежуточных результатах рейда под названием «Джипинг». По данным местной госавтоинспекции, за время проведения мероприятия патрульными было составлено порядка 450 административных материалов на владельцев доработанного транспорта.
Среди самых «популярных» у владельцев тюнингованных ТС статей КоАП — часть 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Она говорит об «управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Кроме того, на некоторые машины были оформлены документы по аннулированию регистрации в ГИБДД.
Это обычно происходит в случаях, когда автовладелец, однажды попавшись на управлении тюнингованной машиной, не устраняет переделки (как того требует закон), а продолжает «рассекать» на ней как ни в чем ни бывало. ГИБДД ловит его вновь и аннулирует регистрацию ТС. После этого за езду на такой машине можно уже лишиться «прав». Любопытно, что изрядную долю среди «оформленных» в ходе «Джипинга» авто составили переоборудованные «УАЗики» и «ГАЗоны», которые используются местными деятелями для организации платных прогулок по окрестным горам для туристов.
По данным местной ГИБДД, самые массовые незаконные переделки в этих авто заключаются в установке не предусмотренных заводской конструкцией сидений, самодельных бамперов, «кенгурятников» из обычных труб и тому подобных вещей.
Самая неприятная штука для проехавшего к морю автомобилиста из другого региона заключается в следующем. Если ваша машина (пусть даже не внедорожник!) заметно доработана, вы, скорее всего, попадете «в замес» подобного полицейского рейда и рискуете получить штраф даже просто за нестандартное прицепное устройство, нештатный спойлер на багажнике или «мухоотбойник» на передней кромке капота.
Получив за это штраф по статье 12.5 КоАП, вы еще будете обязаны в 10-дневный срок «устранить» не понравившуюся ДПС переделку и предъявить машину к осмотру в ГИБДД — для подтверждения. Нормальному отдыхающему у моря подобные «танцы с бубном» — ни к чему. Любой патрульный на дороге прекрасно об этом знает. И вполне может предложить водителю «разойтись полюбовно». Поэтому, если вы не любитель «разборок» с полицией, лучше не мчать к морю на модном авто или предварительно убрать с него все видимые признаки доработок. Нервы и деньги целее будут.