Как ГИБДД штрафует и лишает «прав» водителей за езду задним ходом

Движение задним ходом — распространенный, но и весьма опасный маневр. В процессе движения из-за невнимательности или неопытности водителя или же изъянов дороги может случиться наезд на пешехода или ДТП с другим транспортным средством. Да и нужно знать, при каких условиях можно пользоваться задним ходом, а когда за это положен штраф, а то и лишение «прав».
Стоит напомнить, что пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом, если нет помех для других участников движения. Маневр будет безопасен, как для самого водителя, так и для окружающих. Если выразиться более точно, то раскатывать задом наперед, например, на перекрестке, увы, не получится. При этом Правила отделяют перекрестки от выездов с прилегающих к дороге территорий, которые за перекрестки не считаются — здесь вы можете сдавать задом сколько вашей душеньке угодно, при условии, что никому и ничем не мешаете.
Но не стоит забывать и того, что тот, кто двигался задних ходом, и угодил в аварию или создал ее, будет объявлен проигравшим, и ему придется расхлебывать все финансовые потери участников ДТП. В общем, если вы не уверены в качестве своего маневра или вообще в своих силах, то лучше либо кого-то попросить помочь вам, либо отказаться от этой затеи вовсе.
А еще движение задним ходом может стать причиной штрафных санкций со стороны карающих органов. Например, двигаться задом запрещено на пешеходных переходах (штраф 500 рублей), в тоннелях, на эстакадах и под ними, путепроводах и мостах. Нельзя сдавать задом на автомагистралях (штраф 2500 рублей), в местах остановки маршрутных автобусов (штраф 500 ₽), а также там, где видимость дороги в одном направлении не превышает 100 метров. И уж тем более запрещено раскатывать задом наперед по железнодорожным переездам.
Зато, водители вполне себе могут сдавать задом по улицам с односторонним движением. И «гаишники» не вправе применять к таким автомобилистам санкции. Тем более связанные с лишением права управления транспортным средством. Правда, пока водитель не допятился до перекрестка или иного запретного места, где движение задом запрещено. Также нельзя заезжать задом под кирпич — за это водитель пойдет, конечно, не по расстрельной статье, но подпадет под 5000 рублей штрафа, а то и лишение «прав» на срок до 6 месяцев.
А если вы решите обхитрить всех, и двигаясь по обочине задом, попытаетесь объехать пробку, то при встрече с инспектором, будьте уверены, вам выпишут штраф за езду по обочине — 1500 рублей, а если это тротуар — 2000 рублей.
В общем, при движении задним ходом нужно думать, внимательно смотреть по сторонам, и знать, где разрешено ездить задом наперед, а где за это придется отвечать.