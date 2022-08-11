Как ГИБДД штрафует и лишает «прав» водителей за езду задним ходом

Движение задним ходом — распространенный, но и весьма опасный маневр. В процессе движения из-за невнимательности или неопытности водителя или же изъянов дороги может случиться наезд на пешехода или ДТП с другим транспортным средством. Да и нужно знать, при каких условиях можно пользоваться задним ходом, а когда за это положен штраф, а то и лишение «прав».

Стоит напомнить, что пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом, если нет помех для других участников движения. Маневр будет безопасен, как для самого водителя, так и для окружающих. Если выразиться более точно, то раскатывать задом наперед, например, на перекрестке, увы, не получится. При этом Правила отделяют перекрестки от выездов с прилегающих к дороге территорий, которые за перекрестки не считаются — здесь вы можете сдавать задом сколько вашей душеньке угодно, при условии, что никому и ничем не мешаете.

Но не стоит забывать и того, что тот, кто двигался задних ходом, и угодил в аварию или создал ее, будет объявлен проигравшим, и ему придется расхлебывать все финансовые потери участников ДТП. В общем, если вы не уверены в качестве своего маневра или вообще в своих силах, то лучше либо кого-то попросить помочь вам, либо отказаться от этой затеи вовсе.