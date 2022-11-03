Дептранс Москвы похвастался результатами борьбы с наглыми владельцами премиальных авто

За 10 месяцев 2022 года эвакуаторы «Московского паркинга» утащили на штрафстоянки более 4300 легковушек премиального класса — за нарушения правил парковки. По данным Дептранса столицы, хозяева этих авто бросали их под запрещающими знаками, на местах для инвалидов, пешеходных переходах и тротуарах. Забавно при этом, что пиарщики департамента предподносят информацию так, будто из-за неправильной парковки городу грозила жуткая волна аварий и несчастных случаев.

Как бы то ни было, но данные ведомства свидетельствуют: среди всех премиальных марок по количеству отправок на московские штрафстоянки лидирует Mercedes-Benz. Реже всего там оказываются Ferrari и Maserati. Видимо, в силу распространенности на столичных улицах автомобилей названных брендов. А вот так выглядит ТОП−5 самых эвакуируемых «премиалов» в Москве за период с начала 2022 года: машины Mercedes-Benz «уезжали» 856 раз, Porsche — 650 раз, BMW — 610, Audi — 176, а Tesla — 52 раза.