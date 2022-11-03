МВД тайком готовит новый регламент ГИБДД: каких неприятностей ждать автовладельцам

Содержимое документа под длинным названием «Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения», принятого в конце 2017-го года, явно не дает покоя полицейским. Этот «регламент» — фактически «библия» для каждого сотрудника ГИБДД, в соответствии с которой он ежедневно отправляет свою службу. В центре внимания СМИ сей фолиант сегодня оказался достаточно неожиданно: МВД внезапно сообщило изданию Autonews, что ведомство разрабатывает для Госавтоинспекции «более другой» документ: «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о БДД».
Как говорится: тот же «регламент», только в профиль. Комичность ситуации заключается в том, что это уже четвертая или даже пятая попытка МВД переписать действующий с 2017-го года документ. Все прочие доходили до стадии «представлен на всеобщее обсуждение», а потом благополучно забывались. Характерно, что с каждой новой редакцией в этих проектах для гаишников предусматривалось все больше вольностей и прав. А последняя конвульсия «регламентотворчества» случилась в правоохранительном ведомстве минувшей весной.
Тогда безвестные широкой публике чиновники в полицейских одеждах, в частности, «вкрячили» в проект «регламента» возможность для сотрудника ГИБДД фактически проводить техосмотр автомобиля прямо на дороге — без всяких приборов (как оно положено), просто «на глазок». А также разрешили гаишникам устраивать «живые щиты» из частных автомобилей, прятаться в придорожных засадах и прочее полезное в повседневном труде рядового (и не очень) работника ДПС. И вот теперь выясняется, что майский «регламент» (вернее его проект) — это все ерунда. Что-то вроде весеннего творческого обострения у авторов документа.
Но про него, оказывается, можно спокойно забыть, потому что в МВД пишут другой вариант «регламента» — даже под иным названием. И вот теперь — точно-преточно, правда-правда — те же самые люди «родят» для своих коллег из ГИБДД суперсовершенный руководящий документ. Судя по косвенным данным о нем, за основу новейшего «Порядка осуществления…» взяли все тот же «Административный регламент…» и запихнули туда несколько полезных для ДПСника пунктов. Например,официальное разрешение вести съемку с личного смартфона. Гаишники делают это на каждом шагу без всяких регламентов и сейчас, но такую практику решили узаконить.
Кроме того, теперь на требование остановленного на дороге автомобилиста предъявить хоть какой-то документ, на основании которого патрульный именно в этом месте «тормозит» проезжающие машины, у служивых будет официально одобренный ответ. Шибко любопытного «водилу» под белы руки будут отвозить в отделение ГИБДД — для ознакомления с хранящимися там бумагами. Надо полагать, что автомобилистов, желающих поговорить с ДПСниками на юридическом языке, сильно поубавится. Ведь мало кому захочется терять время на поездки в служебной полицейской «тачке». Нет сомнений, что в новую «библию гаишника» внесут еще какие-то послабления для сотрудников, лишающих автомобилистов тех или иных аргументов в противостоянии с нечистоплотными представителями дорожной полиции.
Однако, есть надежда, что все это окажется «пшиком». Не исключено, что ситуация будет развиваться по стандартному сценарию: проект опубликуют, но потом вспомнят, что «вот тут, тут и тут надо бы еще кое-что добавить». После чего документ опять бесславно исчезнет в недрах МВД, отправившись на очередную доработку. Тем временем «на земле» сотрудники ГИБДД прекрасно будут управляться, следуя «регламенту» пятилетней давности.
А так, вероятно, и произойдет. Ведь разработка новых версий гаишной «библии» уже давно превратилась в оплачиваемое государством хобби для чиновников полицейского ведомства, напоминающее всем известный вид деятельности кота, который не знает чем себя занять…