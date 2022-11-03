МВД тайком готовит новый регламент ГИБДД: каких неприятностей ждать автовладельцам

фото globallookpress.com
Выяснилось, что МВД втихаря продолжает играть в одну из своих любимых настольных игр — «переписывание регламента ГИБДД». Какие сюрпризы готовит очередная — то ли четвертая, то ли уже пятая — версия документа, который все никак не может получить статус принятого, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Содержимое документа под длинным названием «Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения», принятого в конце 2017-го года, явно не дает покоя полицейским. Этот «регламент» — фактически «библия» для каждого сотрудника ГИБДД, в соответствии с которой он ежедневно отправляет свою службу. В центре внимания СМИ сей фолиант сегодня оказался достаточно неожиданно: МВД внезапно сообщило изданию Autonews, что ведомство разрабатывает для Госавтоинспекции «более другой» документ: «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о БДД».

Как говорится: тот же «регламент», только в профиль. Комичность ситуации заключается в том, что это уже четвертая или даже пятая попытка МВД переписать действующий с 2017-го года документ. Все прочие доходили до стадии «представлен на всеобщее обсуждение», а потом благополучно забывались. Характерно, что с каждой новой редакцией в этих проектах для гаишников предусматривалось все больше вольностей и прав. А последняя конвульсия «регламентотворчества» случилась в правоохранительном ведомстве минувшей весной.

фото globallookpress.com

Тогда безвестные широкой публике чиновники в полицейских одеждах, в частности, «вкрячили» в проект «регламента» возможность для сотрудника ГИБДД фактически проводить техосмотр автомобиля прямо на дороге — без всяких приборов (как оно положено), просто «на глазок». А также разрешили гаишникам устраивать «живые щиты» из частных автомобилей, прятаться в придорожных засадах и прочее полезное в повседневном труде рядового (и не очень) работника ДПС. И вот теперь выясняется, что майский «регламент» (вернее его проект) — это все ерунда. Что-то вроде весеннего творческого обострения у авторов документа.

Но про него, оказывается, можно спокойно забыть, потому что в МВД пишут другой вариант «регламента» — даже под иным названием. И вот теперь — точно-преточно, правда-правда — те же самые люди «родят» для своих коллег из ГИБДД суперсовершенный руководящий документ. Судя по косвенным данным о нем, за основу новейшего «Порядка осуществления…» взяли все тот же «Административный регламент…» и запихнули туда несколько полезных для ДПСника пунктов. Например,официальное разрешение вести съемку с личного смартфона. Гаишники делают это на каждом шагу без всяких регламентов и сейчас, но такую практику решили узаконить.

фото globallookpress.com

Кроме того, теперь на требование остановленного на дороге автомобилиста предъявить хоть какой-то документ, на основании которого патрульный именно в этом месте «тормозит» проезжающие машины, у служивых будет официально одобренный ответ. Шибко любопытного «водилу» под белы руки будут отвозить в отделение ГИБДД — для ознакомления с хранящимися там бумагами. Надо полагать, что автомобилистов, желающих поговорить с ДПСниками на юридическом языке, сильно поубавится. Ведь мало кому захочется терять время на поездки в служебной полицейской «тачке». Нет сомнений, что в новую «библию гаишника» внесут еще какие-то послабления для сотрудников, лишающих автомобилистов тех или иных аргументов в противостоянии с нечистоплотными представителями дорожной полиции.

Однако, есть надежда, что все это окажется «пшиком». Не исключено, что ситуация будет развиваться по стандартному сценарию: проект опубликуют, но потом вспомнят, что «вот тут, тут и тут надо бы еще кое-что добавить». После чего документ опять бесславно исчезнет в недрах МВД, отправившись на очередную доработку. Тем временем «на земле» сотрудники ГИБДД прекрасно будут управляться, следуя «регламенту» пятилетней давности.

А так, вероятно, и произойдет. Ведь разработка новых версий гаишной «библии» уже давно превратилась в оплачиваемое государством хобби для чиновников полицейского ведомства, напоминающее всем известный вид деятельности кота, который не знает чем себя занять…

безопасность дорожного движения, ГИБДД
3 ноября 2022
236