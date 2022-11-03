МВД тайком готовит новый регламент ГИБДД: каких неприятностей ждать автовладельцам

Кроме того, теперь на требование остановленного на дороге автомобилиста предъявить хоть какой-то документ, на основании которого патрульный именно в этом месте «тормозит» проезжающие машины, у служивых будет официально одобренный ответ. Шибко любопытного «водилу» под белы руки будут отвозить в отделение ГИБДД — для ознакомления с хранящимися там бумагами. Надо полагать, что автомобилистов, желающих поговорить с ДПСниками на юридическом языке, сильно поубавится. Ведь мало кому захочется терять время на поездки в служебной полицейской «тачке». Нет сомнений, что в новую «библию гаишника» внесут еще какие-то послабления для сотрудников, лишающих автомобилистов тех или иных аргументов в противостоянии с нечистоплотными представителями дорожной полиции.

Однако, есть надежда, что все это окажется «пшиком». Не исключено, что ситуация будет развиваться по стандартному сценарию: проект опубликуют, но потом вспомнят, что «вот тут, тут и тут надо бы еще кое-что добавить». После чего документ опять бесславно исчезнет в недрах МВД, отправившись на очередную доработку. Тем временем «на земле» сотрудники ГИБДД прекрасно будут управляться, следуя «регламенту» пятилетней давности.

А так, вероятно, и произойдет. Ведь разработка новых версий гаишной «библии» уже давно превратилась в оплачиваемое государством хобби для чиновников полицейского ведомства, напоминающее всем известный вид деятельности кота, который не знает чем себя занять…