Каких штрафов ГИБДД водители перестают бояться в сильный снегопад

В этом материале мы не будем говорить о нарушениях, так или иначе связанных с пренебрежением требованиями разметки. Ежику понятно, что если ее замело, водитель не может знать, где она сплошная, а где нет. Соответственно, не может и определить, где начинается обочина, заехал ли он на полосу общественного транспорта и с какого именно ряда повернул.

По этой причине и штрафов за такие «грехи» быть не может. Хотя, судя по сообщениям в соцсетях, с камер автоматической фиксации «письма счастья» некоторым водителям в подобных условиях все-таки иногда прилетают. Но в любом случае речь сейчас не об этом. А о явных нарушениях ПДД, совершая которые во время серьезных природных катаклизмов, водители не без оснований рассчитывают на безнаказанность.

Снегопад, как правило, означает заторы на дорогах. В том числе и на многополосных. Попав в такую «пробку» и поняв, что провести в ней придется непозволительно долгие часы, водитель порой решает, что ему будет гораздо удобнее вернуться назад, а не стоять вместе со всеми. Разворачивается и едет в обратном направлении — прямо на том месте, где его застигло осознание тщетности движения к первоначальному пункту назначения. Любопытно, что происходит это даже в непосредственной близости от знака «обгон запрещен» — ведь, как правило, в его зоне действия на асфальте, пусть и занесенном снегом, нанесена сплошная осевая. И водители точно знают об этом.