Каких штрафов ГИБДД водители перестают бояться в сильный снегопад

В этом материале мы не будем говорить о нарушениях, так или иначе связанных с пренебрежением требованиями разметки. Ежику понятно, что если ее замело, водитель не может знать, где она сплошная, а где нет. Соответственно, не может и определить, где начинается обочина, заехал ли он на полосу общественного транспорта и с какого именно ряда повернул.
По этой причине и штрафов за такие «грехи» быть не может. Хотя, судя по сообщениям в соцсетях, с камер автоматической фиксации «письма счастья» некоторым водителям в подобных условиях все-таки иногда прилетают. Но в любом случае речь сейчас не об этом. А о явных нарушениях ПДД, совершая которые во время серьезных природных катаклизмов, водители не без оснований рассчитывают на безнаказанность.
Снегопад, как правило, означает заторы на дорогах. В том числе и на многополосных. Попав в такую «пробку» и поняв, что провести в ней придется непозволительно долгие часы, водитель порой решает, что ему будет гораздо удобнее вернуться назад, а не стоять вместе со всеми. Разворачивается и едет в обратном направлении — прямо на том месте, где его застигло осознание тщетности движения к первоначальному пункту назначения. Любопытно, что происходит это даже в непосредственной близости от знака «обгон запрещен» — ведь, как правило, в его зоне действия на асфальте, пусть и занесенном снегом, нанесена сплошная осевая. И водители точно знают об этом.
Автор этих строк не раз наблюдал совершено индифферентную реакцию патруля ДПС, на глазах у которого в хвосте затора автомобилисты массово разворачивались через явно видимую двойную сплошную. Словно метель давала им индульгенцию на нарушение, хотя в нормальных условиях за это положен штраф в 1500 рублей.
Примерно по такой же схеме происходит и другое нарушение ПДД, игнорируемое полицией в снегопад. Вернее — даже целый их набор, связанный с пересечением или разъездом машин на перекрестке. Среди них и проезд на запрещающий сигнал светофора, и непропуск встречного при повороте налево, и непропуск пешехода на «зебре». За «пешехода» — до 2500 рублей штрафа. За повторный проезд под красный сигнал светофора — вообще лишение «прав» полагается. И все равно нарушают: снегопад спишет!
Но не только по этой причине водители не боятся санкций со стороны ГИБДД за подобные «шалости». А еще и потому, что во время непогоды сотрудников ДПС обычно куда-то сдувает с дороги. Особенно это заметно в крупных населенны пунктах. Если в хорошую погоду они чуть ли не круглосуточно пасутся на каком-то «кормном» месте, то в сильный снегопад, да с морозцем — ни одного служивого в привычных местах не увидишь!
Из этого следует еще один печальный вывод. В такие моменты человек даже с явным алкогольным «выхлопом» изо рта может перемещаться за рулем своего авто без существенного риска «попасть» на лишение «прав» и 30-тысячный штраф. Полицейских, которые могли бы остановить и унюхать криминал, физически нет на дорогах! И самое печальное тут то, что изменить такое положение вещей практически невозможно.