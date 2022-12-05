Пить за рулем будет можно, но только лекарства

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Госдума готовит очередные поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ. В соответствии с ними, меняется подход к водителям, принимающим лекарства, содержащие вещества, снижающие внимание и реакцию. Последние входят в состав распространенных болеутоляющих и жаропонижающих средств. Естественно, что изменения в КоАП приведут и к необходимости корректировки ПДД. Портал «АвтоВзгляд» знакомит с подробностями.
Егор Васильев

В конце ноября Конституционный суд РФ встал на сторону автолюбителей и запретил привлекать к ответственности водителей, употребивших перед поездкой лекарства, влияющие на внимание и реакцию, но не относящиеся к наркотическим или психотропным. Помимо этого, КС обязал Госдуму устранить проблему в законодательстве. А она заключалась в том, что в препаратах, разрешенных к свободной продаже, все-таки содержатся вещества, негативно сказывающиеся как на реакции, так и на внимании. Однако концентрации подобных ингредиентов в таких таблетках-каплях-порошках — минимальны и не оказывают влияние на способность водителя к управлению т/с.

Тем не менее, если при проверке обнаруживалось их наличие в организме, то это могло служить поводом для привлечения к ответственности (в том числе и лишению «прав»). Поэтому, подчиняясь решению КС, Госдума готовит поправки в КоАП, которые должны освободить автолюбителей от ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Но, конечно, не в случае употребления алкоголя или наркотических веществ. Так же, скорее всего, в ближайшее время фармацевтические компании обяжут маркировать свою продукцию на предмет ее влияния на возможность человека управлять автомобилем.

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, алкотестер
5 декабря 2022
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