Пить за рулем будет можно, но только лекарства

В конце ноября Конституционный суд РФ встал на сторону автолюбителей и запретил привлекать к ответственности водителей, употребивших перед поездкой лекарства, влияющие на внимание и реакцию, но не относящиеся к наркотическим или психотропным. Помимо этого, КС обязал Госдуму устранить проблему в законодательстве. А она заключалась в том, что в препаратах, разрешенных к свободной продаже, все-таки содержатся вещества, негативно сказывающиеся как на реакции, так и на внимании. Однако концентрации подобных ингредиентов в таких таблетках-каплях-порошках — минимальны и не оказывают влияние на способность водителя к управлению т/с.

Тем не менее, если при проверке обнаруживалось их наличие в организме, то это могло служить поводом для привлечения к ответственности (в том числе и лишению «прав»). Поэтому, подчиняясь решению КС, Госдума готовит поправки в КоАП, которые должны освободить автолюбителей от ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Но, конечно, не в случае употребления алкоголя или наркотических веществ. Так же, скорее всего, в ближайшее время фармацевтические компании обяжут маркировать свою продукцию на предмет ее влияния на возможность человека управлять автомобилем.