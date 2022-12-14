Что на самом деле бесит российских водителей

Непрекращающиеся попытки властей сделать жизнь граждан безопасней, по-прежнему встречают неосознанное и глухое сопротивление со стороны инертной водительской массы. Иначе откуда же тогда берутся аварии?

Наверное, именно поэтому в ТОП−5 самых раздражающих нарушений попали опасная езда с сильным превышением скорости и проездом на красный свет (18%), не использование сигналов поворота (16%), частые и бессмысленные перестроения или «игра в шашки» (13%), «подрезание» транспортного средства (10%).

И замыкает антирейтинг неожиданная номинация: слишком медленный водитель впереди (10%). Что, впрочем. является исключительно городской проблемой. При этом эксперты считают, что по степени своей опасности медленных водителей вполне можно поставить в один ряд с теми, кто, занимая первую строчку антирейтинга, двигается с явным превышением скорости.

Любопытно также, что по результатам опроса вежливыми водителями считают себя 81% российских граждан, а 16% — по их же словам — допускают агрессивное вождение. Оставшиеся 3% еще не определились в своем отношении к бесящим их проступкам коллег по потоку, сообщает «Российская газета».