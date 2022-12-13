Большая беда: машин на зимних шинах в России становится все меньше

В этом году зима случилась несколько раньше, чем мы к этому привыкли. И, казалось бы, это должно подтолкнуть автолюбителей активней и раньше покупать новые зимние шины для своих «ласточек». Однако в начале холодного этот сегмент рынка испытал спад: продажи уменьшились на 14%, куплено всего 4 200 000 покрышек. В каком-то смысле это связано с общим падением авторынка: он просел более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. А ведь в мирные при покупке нового авто комплект «зимы» шел в качестве приятного дополнения к сделке. Сейчас этого нет. Естественно, оживился рынок б/у шин.

Хотя здесь существует риск нарваться на откровенную некондицию. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что водители начали активно экономить, продлевая срок службы старых покрышек, старательно убеждая себя в том, что «еще послужат» и прибегая к весьма экзотическим способам продления их ресурса. Например, на известной интернет-барахолке стали пользоваться спросом наборы шипов для самостоятельной установки в шину взамен тех, что ее уже покинули.

Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» все-таки рекомендует не экспериментировать с собственной безопасностью и, несмотря ни на что, найти средства и возможности для приобретения новых зимних покрышек. Особенно если предельный износ протектора нынешних превысил 3—4 мм. И внимательнее ведите себя на дороге, поскольку из 50 млн. легковых авто, зарегистрированных в России, только 1 млн. в этом году получили новые зимние шины.