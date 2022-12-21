Почему ГИБДД не останавливает автомобили за синюю «тонировку» стекол

Дело тут совсем не в том, что такой «синевой» чаще всего щеголяют автомобили премиальных брендов и полицейские не хотят лишний раз связываться с их непростыми хозяевами. На самом деле так происходит потому, что «синяя тонировка» по своей сути тонировкой не является. Подобным образом внешне проявляется ключевое отличие так называемых атермальных стекол от обычных. Первые способны частично задерживать, частично отражать тепловое (инфракрасное) и ультрафиолетовое излучение, не пропуская их в салон транспортного средства. Таким образом энергия ИК- и УФ-лучей не участвует в нагреве кресел, отделки и прочих элементов интерьера.

Отраженный атермальным стеклом солнечный ультрафиолет мы и видим, наблюдая мощную сине-фиолетовую «тонировку» автомобиля, когда он находится на солнцепеке. Чем интенсивней светит солнце, тем больше УФ отражается и тем хуже стороннему наблюдателю различимы внутренности салона авто. Такой эффект достигается не за счет покрытия стекол какими-либо пленками. Хотя все фирмы-тонировщики предлагают всем желающим покрытие для стекол и такого цвета тоже. В нашем же случае речь идет о специальных добавках в самом составе атермального стекла. Еще на этапе изготовления в него вносят соединения, содержащие молекулы железа и серебра.