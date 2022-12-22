Начальнику ГИБДД генералу Черникову предложили не штрафовать водителей в снегопады

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе ГИБДД России генералу Михаилу Черникову с предложением ввести «зимнюю амнистию» на привлечение водителей к административной ответственности. Речь идет о ситуациях, при которых из-за не читаемости дорожной разметки водители ненамеренно могут нарушить ПДД. Причем вплоть до «тяжких» статей с выездом на «встречку». Ситуация с подобными казусами обострилась, например, в Москве и Подмосковье в связи с недавними обильными снегопадами. Так, 19 декабря в Москве снегопад повторил рекорд 1941 года: за сутки выпало аж 34 см осадков.

Правда, по мнению портала «АвтоВзгляд», подобная инициатива не имеет никаких шансов на внедрение. И, скорее, относится к категории создания «положительного» информационного шума для электората. Ведь внедрение подобных предложений потребует длительной работы по изменению законодательства, в части КоАП РФ и ПДД.

Но самой главной проблемой станет невозможность формирования надежно работающих критериев перехода к тому или иному способу оценки нарушения. Так что пока подобные ситуации будут однозначно трактоваться не в пользу нарушителя. По крайней мере, в случае использования видеофиксации. Если же вы столкнетесь с инспектором, то здесь человеческий фактор может сыграть в вашу пользу.