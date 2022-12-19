Как ГИБДД Московской области покрывает пьяных аварийщиков-рецидивистов

Сюжет, о котором стало известно порталу «АвтоВзгляд», завязался еще весной в подмосковной Рузе. Главным ее героем стал инструктор местной автошколы Валерий Петров. 6 мая 2022 года он на рабочей Hyundai Solaris отрабатывал навыки вождения с очередной ученицей. На улице Красной в Рузе экипаж решил свернуть влево на АЗС — через полосу встречного движения в разрешенном месте. Едва начав поворот, ученица заглохла поперек дороги. Вполне нормальная ситуация для начинающего водителя. Но пока девушка разбиралась в педалях и пыталась завести мотор, на этой самой «встречке» появилась пятидверная LADA Niva.

И продукт отечественного автопрома врезался в замершую поперек дороги учебную машину, едва не убив при этом инструктора. Далее, по словам нашего героя, из-за руля «Нивы» выполз другой местный житель — некий Зарянкин Николай. Г-н Петров утверждает, что пилот Niva нетвердо стоял на ногах и испускал мощный запах алкоголя. Автоинструктора это факт не удивил, поскольку он был в курсе, что ранее Зарянкина уже лишили «прав» за пьяное вождение. Видимо, вспомнив об этом обстоятельстве, последний, не дожидаясь приезда полиции, предпочел скрыться с места аварии.

Прибывшим чуть позднее инспекторам местного 15 батальона ДПС Румянцеву А. В. и Писареву Е. В. Петров ситуацию доложил, а также поделился соображениями относительно степени трезвости скрывшегося аварийщика. И, видимо, зря, поскольку после этого сотрудники ГИБДД мгновенно, не составляя протокола, умчались искать Зарянкина.