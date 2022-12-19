Как ГИБДД Московской области покрывает пьяных аварийщиков-рецидивистов

Сюжет, о котором стало известно порталу «АвтоВзгляд», завязался еще весной в подмосковной Рузе. Главным ее героем стал инструктор местной автошколы Валерий Петров. 6 мая 2022 года он на рабочей Hyundai Solaris отрабатывал навыки вождения с очередной ученицей. На улице Красной в Рузе экипаж решил свернуть влево на АЗС — через полосу встречного движения в разрешенном месте. Едва начав поворот, ученица заглохла поперек дороги. Вполне нормальная ситуация для начинающего водителя. Но пока девушка разбиралась в педалях и пыталась завести мотор, на этой самой «встречке» появилась пятидверная LADA Niva.
И продукт отечественного автопрома врезался в замершую поперек дороги учебную машину, едва не убив при этом инструктора. Далее, по словам нашего героя, из-за руля «Нивы» выполз другой местный житель — некий Зарянкин Николай. Г-н Петров утверждает, что пилот Niva нетвердо стоял на ногах и испускал мощный запах алкоголя. Автоинструктора это факт не удивил, поскольку он был в курсе, что ранее Зарянкина уже лишили «прав» за пьяное вождение. Видимо, вспомнив об этом обстоятельстве, последний, не дожидаясь приезда полиции, предпочел скрыться с места аварии.
Прибывшим чуть позднее инспекторам местного 15 батальона ДПС Румянцеву А. В. и Писареву Е. В. Петров ситуацию доложил, а также поделился соображениями относительно степени трезвости скрывшегося аварийщика. И, видимо, зря, поскольку после этого сотрудники ГИБДД мгновенно, не составляя протокола, умчались искать Зарянкина.
Подмосковная Руза — городишко маленький, где практически все всех знают. Но полицейские через некоторое время вернулись на место дорожного инцидента ни с чем. Не нашли супостата в «мегаполисе», какая жалость! Однако самое удивительное для Петрова началось дальше. Когда доблестный тандем Писарев-Руманцев заявил, что инструктор не виноват в аварии, а потому может ехать на все четыре стороны. Причем так грамотно «запудрили» ему мозги, что тот даже не напомнил служивым, что надо бы все-таки составить протокол о ДТП, пусть и со скрывшимся с места происшествия вторым участником.
Лишь позднее до Петрова дошло, что без этой бумаги чинить разбитую машину ему придется за свой счет. Он моментально, в отличии от профессиональных полицейских, нашел своего земляка-обидчика и предложил оплатить устроенный им аварийный «банкет». Тот отказался. При этом косвенно, намеками, подтвердил подозрения инструктора Петрова: инспектора ГИБДД на самом деле в тот день все-таки нашли скрывшегося пьяницу-водителя, но оформлять бумаг на него не стали. Почему-то.
Любой российский шофер вам скажет: сотрудник ДПС может отпустить восвояси пьяного водилу, тем более уже лишенного «прав» за пьянку, лишь за приличного размера взятку. Но мы при общении представителей рузской ГИБДД со сбежавим с места ДТП водителя, как говорится, «свечку не держали». Да и доказательств такой встречи нет. Но что остается думать при таких «вводных»?
Тем более, что в официальном ответе на жалобу Валерия Петрова в УСБ МВД по Московской области присутствует завуалированное, но четкое подтверждение: в делишках инспекторов Румянцева и Писарева их коллеги что-то нехорошее все-таки нашли. Цитируем текст того ответа № 3/227728537827 от 23.11.22: «В ходе проверки в действиях инспекторов А. В. Румянцева и Е. В. Писарева установлены нарушения требований нормативных актов, регламентирующих деятельность Госавтоинспекции, в связи с чем указанные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности».
Дисциплинарная ответственность — это прекрасно. Но только она означает, что провинившиеся инспектора, по всей видимости, продолжают нести службу в рядах доблестного 15 батальона ДПС 1 полка ГИБДД УМВД России по Московской области. Имея при этом все возможности и дальше отпускать пьяниц-водителей на свое усмотрение. Что же касается Валерия Петрова, то он поплатился деньгами за излишнее доверие сотрудникам ГИБДД: ведь это же они уверили его, что оформлять то злосчастное ДТП не следует.
И потому 190 000 рублей за ремонт двух правых дверей и средней стойки кузова рабочего Hyundai Solaris инструктор выложил из своего кармана. Ведь каких-либо доказательств, что ДТП вообще имело место быть — не существует. И даже самый российский суд в мире вряд ли взыщет ущерб с виновника аварии, на которого просто укажет истец.