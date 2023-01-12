Российские светофоры меняют цвет

Как это ни странно, но несмотря на постоянные улучшения дорожной инфраструктуры, аварии с участием пешеходов продолжают происходить с удручающей регулярностью. Причем только на прошлой неделе в Москве почти в 44% случаев наезд на «безлошадного» усастника движения происходил как раз на пешеходных переходах. Значит, нужно продолжать работу в части повышения безопасности мест, где человек может встретить машину.

И вот с 1 марта в России официально расширится функционал светофоров. Теперь на некоторых из них может появиться дополнительная секция в виде белого силуэта пешехода со стрелкой. Которая должна предупреждать водителей о том, что несмотря на разрешающий сигнал светофора, по направлению их движения может присутсвовать переход, на котором пешеход будет иметь преимущество перед транспортным средством. То есть, его необходимо пропустить.

Впрочем, подобная практика не нова. И уже активно применялась в качестве эксперимента. Возможно, что это повысит безопасность «пешиков», но качественно на ситуацию не повлияет. По мнению портала «АвтоВзгляд», для исключения инцидентов с пешеходами на дорогах вообще не должно быть мест где они могли бы пересекаться с автомобилями. А для этого необходимо строить либо наземные, либо подземные переходы. Хотя это и затратно, но человеческая жизнь стоит намного дороже.