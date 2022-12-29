Полное равноправие: когда камеры ГИБДД начнут штрафовать пешеходов

В теории водитель и пешеход являются равноправными участниками дорожного движения, одинаково обязанными соблюдать ПДД. Но на практике «безлошадных» штрафуют крайне редко, а потому они не особо следуют букве закона. Из-за такого неравенства одни оказались выше других, чем регулярно и пользуются: медленно бредущий по пешеходному переходу человек, увлеченный мобильный телефоном, заставляет нервничать и ждать целую толпу шоферов. Ему положено и точка.
В случае любого столкновения априори виноват рулевой — он управляет средством повышенной опасности, а пешеход буквально «голенький» перед лицом нависшей судьбы. Из-за этого, видимо, происходят регулярные забеги через МКАД — 5 полос в каждом направлении — и «осененные крестом» переходы автомагистралей, где допустимая скорость авто достигает 110 км/ч, а «зебра» находится непосредственно над местом прогулки.
А с другой стороны: ну кто будет бегать за пешеходом, чтобы вручить ему штраф за пересечение проезжей части в неположенном месте, как Шарик с фотографиями по лесу? Никто — за редчайшим, повторимся, исключением. Да, камеры уже могут фиксировать такие нарушения — в Подмосковье даже запустили пилотный проект — но юридического обоснования для внедрения этой практики нет.
С автомобилями все просто: регистрационный знак позволяет точно определить собственника машины и выписать постановление. У пешехода же номера на лбу нет, поэтому биометрия — не биометрия, а предписание, передающееся сотруднику, который в свою очередь ищет нарушителя, необходимо. Полицейский обязан проверить паспорт гражданина, подтвердив таким образом его личность, и только после этого вручить штраф. И это — единственная причина, почему пешеходы безнаказанно нарушают ПДД. Но, как известно, ничто не вечно.
Так, и время этой вольницы сочтено: в метро уже работает система идентификации, позволяющая очень точно определить личность. Благодаря ей, кстати, были обнаружены и задержаны многие преступники, находящиеся в розыске. Однако в ней по-прежнему участвует человек: остановить и попросить документы должен правоохранитель. А как только всероссийская бюрократия, подобрав решение, ускорит процесс — доверится биометрии — пешеходы тут же встанут на одну ступень с водителями.
Более того, Россия в этом направлении пошла по азиатскому, более жесткому пути, в котором цель главенствует над средствами. На данный момент никаких процедур по «узакониванию» биометрии для подтверждения личности официально не ведется. Но практика подсказывает, что как только камеры смогут полноценно определять и различать людей (аналог автомобильной «Паутины» — «Сфера» — уже «обкатывается» и наполняется данными, обучающими искусственный интеллект), процесс пойдет быстрее. Ведь технически возможность штрафовать пешеходов есть — вопрос только в юридическим обосновании.