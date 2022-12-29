Полное равноправие: когда камеры ГИБДД начнут штрафовать пешеходов

В теории водитель и пешеход являются равноправными участниками дорожного движения, одинаково обязанными соблюдать ПДД. Но на практике «безлошадных» штрафуют крайне редко, а потому они не особо следуют букве закона. Из-за такого неравенства одни оказались выше других, чем регулярно и пользуются: медленно бредущий по пешеходному переходу человек, увлеченный мобильный телефоном, заставляет нервничать и ждать целую толпу шоферов. Ему положено и точка.

В случае любого столкновения априори виноват рулевой — он управляет средством повышенной опасности, а пешеход буквально «голенький» перед лицом нависшей судьбы. Из-за этого, видимо, происходят регулярные забеги через МКАД — 5 полос в каждом направлении — и «осененные крестом» переходы автомагистралей, где допустимая скорость авто достигает 110 км/ч, а «зебра» находится непосредственно над местом прогулки.

А с другой стороны: ну кто будет бегать за пешеходом, чтобы вручить ему штраф за пересечение проезжей части в неположенном месте, как Шарик с фотографиями по лесу? Никто — за редчайшим, повторимся, исключением. Да, камеры уже могут фиксировать такие нарушения — в Подмосковье даже запустили пилотный проект — но юридического обоснования для внедрения этой практики нет.