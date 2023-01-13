5 ситуаций, когда можно безнаказанно проехать по обочине

Оказывается, не всякий раз за движение по обочине можно схлопотать «письмо счастья», регламентированное ст. 12.15 Административного кодекса. Скажем, когда сплошная линия разметки белого или желтого цвета, отделяющая дорожное полотно от обочины на асфальте, потеряла свой первозданный вид. Иными словами, стерлась, тем самым увеличив проезжую часть на всю ширину покрытия.
Сохранит от штрафа и недавно выложенный асфальт, который попросту не успели разлиновать разметкой дорожники. Откуда же знать водителю, что некогда тут была или скоро будет отделенная от проезжей части обочина?
Еще один безнаказанный выезд на обочину может быть в случае, когда впереди возникла авария, «благодаря» которой оказалась частично или полностью перекрыта проезжая часть. Проще говоря, у водителей не осталось никакой другой возможности, кроме как объехать препятствие справа от дороги. Аналогичная ситуация возможна и в ситуации с застрявшим, либо сломавшимся впереди автомобилем.
Наконец, в снегопад или после него, когда полотно полностью занесено снежной массой, лишающей шофера возможности определить, где на самом деле заканчивается разметка, а то и вовсе край дороги. В этом случае штрафовать за выезд на невидимую обочину будет не только нецелесообразно, но и даже кощунственно.
Кстати, а знаете ли вы, для чего на обочинах многих дорог стали устанавливать высоченные тонкие шесты? Тогда вам сюда.