5 ситуаций, когда можно безнаказанно проехать по обочине

Еще один безнаказанный выезд на обочину может быть в случае, когда впереди возникла авария, «благодаря» которой оказалась частично или полностью перекрыта проезжая часть. Проще говоря, у водителей не осталось никакой другой возможности, кроме как объехать препятствие справа от дороги. Аналогичная ситуация возможна и в ситуации с застрявшим, либо сломавшимся впереди автомобилем.

Наконец, в снегопад или после него, когда полотно полностью занесено снежной массой, лишающей шофера возможности определить, где на самом деле заканчивается разметка, а то и вовсе край дороги. В этом случае штрафовать за выезд на невидимую обочину будет не только нецелесообразно, но и даже кощунственно.

Кстати, а знаете ли вы, для чего на обочинах многих дорог стали устанавливать высоченные тонкие шесты? Тогда вам сюда.