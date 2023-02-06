Правительство РФ отнимет у миллионов россиян возможность нормально владеть машиной

– Мы не настолько богатая страна, чтобы на квартиру иметь минимум одно парковочное место, — высказался Хуснуллин, когда мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о планах делать больше автостоянок в новостройках.

«Вице» возмутился тем, что власти этого города намерены довести соотношение количества парковочных мест к числу квартир в новостройках с 0,8 до 1,2 — чтобы все жильцы гарантированно имели возможность оставлять свои легковушки возле дома. Хуснуллин считает, что это неправильно и надо все делать наоборот — уменьшать возможность парковки для личного транспорта горожан.

Напомним, что хуснуллинский подход позволяет строительным компаниям возводить гигантские многоэтажки, экономя огромные деньги на создании «лишних» парковок для жителей. А в Москве, где Хуснуллин долгое время трудился вице-мэром, из-за его деятельности на благо местных строительных воротил на каждую квартиру в столичных новостройках сейчас приходится всего 0,5 парковочного места. То есть всего одно место для стоянки на две квартиры.

Именно Хуснуллина должны каждый вечер поминать «тихим добрым словом» тысячи обитателей столичных «человейников», когда мучительно пытаются припарковать свой автомобиль поблизости от дома. И этого «счастья» вице-премьер Марат Хуснуллин желает всем автовладельцам-горожанам страны. Чего не сделаешь ради экономии денег строительных компаний!