ГИБДД готовит супероблаву на лихачей с использованием скрытого наблюдения

Согласно неофициальным данным, полученным редакцией, 11 февраля в московском регионе начнется полицейская спецоперация с широким использованием метода скрытого патрулирования. На дороги выйдут наряды сотрудников ГИБДД на ничем не приметных машинах — без спецсигналов и гаишных «отметин» на кузове. Ожидается, что главными объектами «охоты» станут любители езды по встречной полосе. Хотя и прочие нарушения ПДД не ускользнут от внимания замаскированных патрульных.

Полицейская слежка за поведением водителей на дороге будет происходить по большей части в вечернее время суток на участках автотрасс, где случаются заторы из покидающих Москву автомобилей. В подобных местах некоторые автовладельцы предпочитают объезжать пробку или обгонять тихоходный транспорт по встречной полосе там, где это запрещено.

Скрытые патрули ГИБДД будут фиксировать факт нарушения с помощью видеокамеры и сообщать коллегам, работающим открыто, данные автомобиля лихача. Когда такого драйвера вскоре остановит наряд ДПС, видеоролик станет основанием для составления протокола и направления административного дела в суд.

Напомним, что выезд «на встречку» в запрещенном месте наказывается по статье 12.15 КоАП либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением «прав» на 4—6 месяцев.