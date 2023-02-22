Может ли инспектор ДПС заставить пассажира покинуть автомобиль в отсутствие водителя

Согласно Правилам, участником дорожного движения является гражданин, непосредственно в этом дорожном движении участвующий. Иными словами, таковым признается человек, управляющий транспортным средством. Однако правоохранители нередко причисляют к их числу и сидящих в машине пассажиров. Правомерно ли это?

Помимо ПДД и КоАП, придорожные полицейские также руководствуются административным регламентом МВД, дозволяющим в ряде случаев попросить покинуть салон автомобиля даже сидящих в нем пассажиров. Правда, не стоит путать требования сотрудников ГИБДД с их просьбами. К примеру, инспектор ДПС может предложить выйти из авто любого из седоков для процедуры, где необходимо участие понятых. Скажем, при досмотре транспортного средства и, естественно, под протокол. Однако пассажиры не обязаны удовлетворять просьбу гаишников, причем закон не заставляет их объяснять причины своего отказа.