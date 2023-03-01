Почему с 1 марта на знак «Круговое движение» можно не смотреть

Вы уже привыкли к тому, что если едете по перекрестку с круговым движением, то въезжающие на него авто должны вам уступать? То есть смотрите на знак «Круговое движение» и действуете соответственно? Все, забудьте. Поскольку новая реакция ПДД может сыграть с вашими водительскими рефлексами злую шутку, сделав вас виновником ДТП. По большому счету, с 1 марта водитель, подъезжая к перекрестку с круговым движением, должен в обязательном порядке высматривать не знак «Круговое движение», а знаки приоритета. Теперь тут «рулят» именно они.

Если ты въезжаешь на круг с главной дороги (видишь соответствующие знаки), то те, кто уже едет по круговому, обязаны тебя пропускать. Если у них «главная» — пропускаешь уже ты. Теперь фактически значение знака «Круговое движение» сведено к минимуму. Он действует лишь там, где все пересекающиеся дороги не имеют приоритета друг перед другом. Таким образом, можно сказать, что знак в виде синего круга с белыми стрелочками по периметру теперь имеет второстепенное значение. Отныне главное «на кругу» — следовать указаниям знаков приоритета.

Пока большинство водителей в очередной раз не перестроит мышление под изменившиеся правила проезда круговых перекрестков, эти места вновь станут локациями с повышенной аварийностью.