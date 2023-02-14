Почему из-за новых ПДД станет больше заторов и страшных аварий

Несколько месяцев назад правительство России уступило лоббистским усилиям ГИБДД и разрешило полицейским «подправить» ПДД в нескольких местах, хотя в рамках «регуляторной инициативы» это недопустимо по определению. Как бы то ни было, но люди в погонах радостно воспользовались поблажкой и, помимо прочего, вставили в обновленные Правила пунктик, касающийся стоянки/остановки на островках безопасности и направляющей разметке на проезжей части.

Так, с 1 марта в ПДД появится пункт 12.4, который прямо запрещает остановку и стоянку в подобных местах. Раньше его не было, и разномастные любители штрафовать водителей за все подряд ныли, что это позволяет автовладельцам спокойно оставлять там свои ТС. Ведь формально к ним пока невозможно применить статью 12.19 КоАП, карающую за нарушения правил парковки.

Зато с 1 марта 2023 года все в этой области изменится и похорошеет — под угрозой штрафов-то! Но вот беда: те, кто разрабатывал карательную норму, скорее всего, мыслили в категориях городского автомобильного движения. Здесь — в местах, где власти организовали (или позволили организовать) проблемы с парковкой автомобилей — горожане вынуждены бросать свой транспорт на всех доступных для стоянки лоскутках асфальта. А теперь представим скоростное шоссе. С эстакадами, въездами-съездами, полосами разгона, а также с… островками безопасности и направляющей разметкой.