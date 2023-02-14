Почему из-за новых ПДД станет больше заторов и страшных аварий

Несколько месяцев назад правительство России уступило лоббистским усилиям ГИБДД и разрешило полицейским «подправить» ПДД в нескольких местах, хотя в рамках «регуляторной инициативы» это недопустимо по определению. Как бы то ни было, но люди в погонах радостно воспользовались поблажкой и, помимо прочего, вставили в обновленные Правила пунктик, касающийся стоянки/остановки на островках безопасности и направляющей разметке на проезжей части.
Так, с 1 марта в ПДД появится пункт 12.4, который прямо запрещает остановку и стоянку в подобных местах. Раньше его не было, и разномастные любители штрафовать водителей за все подряд ныли, что это позволяет автовладельцам спокойно оставлять там свои ТС. Ведь формально к ним пока невозможно применить статью 12.19 КоАП, карающую за нарушения правил парковки.
Зато с 1 марта 2023 года все в этой области изменится и похорошеет — под угрозой штрафов-то! Но вот беда: те, кто разрабатывал карательную норму, скорее всего, мыслили в категориях городского автомобильного движения. Здесь — в местах, где власти организовали (или позволили организовать) проблемы с парковкой автомобилей — горожане вынуждены бросать свой транспорт на всех доступных для стоянки лоскутках асфальта. А теперь представим скоростное шоссе. С эстакадами, въездами-съездами, полосами разгона, а также с… островками безопасности и направляющей разметкой.
Парковать по доброй воле свой транспорт в подобных местах не придет в голову никому. На такие «острова» машины съезжают либо в случае каких-то технических проблем, либо когда водитель, например, пытается сориентироваться, запутавшись в ответвлениях развязки. Но с 1 марта за это будет полагаться штраф. Для шоссе никаких исключений в новейшем пункте ПДД не предусмотрено. И водители, не желая нарваться на «письмо счастья» с камеры ГИБДД — скажем, за минутный долив «омывайки» на островке безопасности — пойдут другим путем: как ехали в правой полосе, так на ней и будут вставать. «На авариечке». Да, всем мешаю — но зато без штрафа!
Во-первых, это вынудит других автомобилистов объезжать остановившегося. Что, в свою очередь, спровоцирует появление затора в совершенно неожиданном месте. Во-вторых, «замершая» в любой полосе скоростной трассы машина как магнит притягивает неприятности. Обязательно найдется другой водитель, который не заметит стоящий автомобиль и врежется в него на полном ходу.
Таким образом попытка «призвать к порядку» водителей может обернуться дополнительными авариями и жертвами на дороге. Но фанатов введения все новых штрафов подобные перспективы не смущают. Чаще всего они о них даже не задумываются.