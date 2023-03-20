В России создали дрон для ГИБДД, способный «летать» без подзарядки

Итак, в МАИ создали «коптер», который больше не испытывает проблем с батарейкой. Обычные дроны, которые сейчас несложно найти и приобрести, могут находиться в воздухе около получаса, после чего «птичку» нужно посадить и заменить источник питания. Однако научно-исследовательский отдел кафедры 301 «Системы автоматического и интеллектуального управления» МАИ под руководством Владимира Чемоданова разработал и уже создал прототип устройства, умеющего «летать» не просто продолжительное время, а бесконечно долго. Причина — провод.

– Основная идея проекта — создать летательный аппарат, способный непрерывно находится в воздухе. Дрон питается от сети 220V, а длина кабеля составляет 50 метров. Может быть и 100 метров. Из-за прямой связи с землей — проводом — коптер юридически не попадает под понятие летательный аппарат, поэтому его не нужно отдельно регистрировать, оформлять разрешение на использование, — рассказал Илья Климов, один из создателей устройства.

Де юре, квадрокоптер пригодится для контроля полей и лесов, строек и складов, позволит легко, быстро и дешево вести контроль за большими площадями. Однако есть и еще одно вполне читаемое уже сейчас применение отечественной разработки. С одной стороны, «жужжалка» привязана к точке взлета и не может далеко улететь, что является серьезным ограничением функционала. Но именно этот параметр может решить главную юридическую причину отсутствия контроля с воздуха за отечественными дорогами: сейчас квадрокоптеры не используют, поскольку закон требует точной привязки точки съемки к месту.

А у новой отечественной разработки такая привязка есть. Притом, повторимся, физическая — проводом. Таким нехитрым образом отечественная ГАИ и различные организации, занимающиеся фотовидеофиксацией, отныне получают инструмент, способный видеть куда больше обычной камеры. Первые полицейские дроны, успевшие уже даже попасть в аварию, работают на дорогах Краснодарского края. А с учетом новой разработки МАИ, следует уже в скором времени ожидать появление таких «летающих камер» на всех автотрассах страны. Так что единственный способ не получать штрафы — не нарушать ПДД.