Как ГИБДД штрафует водителей за «висюльки» на зеркале заднего вида

Если на салонном зеркале заднего вида болтается ароматизатор, а на лобовом стекле красуется радар-детектор, то проблем у автовладельца не будет. Но в случае, когда салон машины превращается в витрину супермаркета — ждать беды. Скажем, безобидные с виду боксерские перчатки или мягкие игрушки, украшающий интерьер автомобиля, могут обернуться для водителя штрафом.
Дело в том, что в «Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» указано: ездить на автомобиле запрещено, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Иными словами, п. 7.3 ПДД «Прочие элементы конструкции» не допускает управление машиной, когда что-либо мешает нормальному обзору, создавая риск ДТП.
Согласно п.1 ст. 12.5 Административного кодекса, штраф за «висюльки», сужающие обзор, составляет 500 рублей. Правда, при желании придорожные полицейские могут ограничиться и устным предупреждением. Но снять украшения все равно придется.
Кстати, для тех, кто не в курсе, напомним, что не рекомендуется устанавливать дополнительные «причиндалы» не только на лобовое стекло автомобиля, но и на заднее. Это также создает угрозу как для самого водителя и его спутников, так и для других участников дорожного движения. Опять же, по причине ограниченной видимости из салона.
Хотя и Правила, что любопытно, допускают возможность повесить на корме декоративную шторку или жалюзи. Но при условии, что с обеих сторон кузова транспортного средства имеются отрегулированные боковые зеркала заднего вида.
Между тем, нередко за развешанные по салону аксессуары штрафуют и камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Причем регулярностью таких «исполнений» озаботились даже в Госдуме: подробнее — здесь.