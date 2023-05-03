Как ГИБДД штрафует водителей за «висюльки» на зеркале заднего вида

Фото pikabu.ru
Что только не вешают на торпедо, лобовое стекло и зеркало заднего вида наши соотечественники. Однако, казалось бы, безобидный аксессуар, висящий в салоне авто, может сыграть с водителем злую шутку. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Если на салонном зеркале заднего вида болтается ароматизатор, а на лобовом стекле красуется радар-детектор, то проблем у автовладельца не будет. Но в случае, когда салон машины превращается в витрину супермаркета — ждать беды. Скажем, безобидные с виду боксерские перчатки или мягкие игрушки, украшающий интерьер автомобиля, могут обернуться для водителя штрафом.

Дело в том, что в «Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» указано: ездить на автомобиле запрещено, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Иными словами, п. 7.3 ПДД «Прочие элементы конструкции» не допускает управление машиной, когда что-либо мешает нормальному обзору, создавая риск ДТП.

Фото: АвтоВзгляд

Согласно п.1 ст. 12.5 Административного кодекса, штраф за «висюльки», сужающие обзор, составляет 500 рублей. Правда, при желании придорожные полицейские могут ограничиться и устным предупреждением. Но снять украшения все равно придется.

Кстати, для тех, кто не в курсе, напомним, что не рекомендуется устанавливать дополнительные «причиндалы» не только на лобовое стекло автомобиля, но и на заднее. Это также создает угрозу как для самого водителя и его спутников, так и для других участников дорожного движения. Опять же, по причине ограниченной видимости из салона.

Хотя и Правила, что любопытно, допускают возможность повесить на корме декоративную шторку или жалюзи. Но при условии, что с обеих сторон кузова транспортного средства имеются отрегулированные боковые зеркала заднего вида.

Между тем, нередко за развешанные по салону аксессуары штрафуют и камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Причем регулярностью таких «исполнений» озаботились даже в Госдуме: подробнее — здесь.

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3 мая 2023
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