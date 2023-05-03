Как ГИБДД штрафует водителей за «висюльки» на зеркале заднего вида

Согласно п.1 ст. 12.5 Административного кодекса, штраф за «висюльки», сужающие обзор, составляет 500 рублей. Правда, при желании придорожные полицейские могут ограничиться и устным предупреждением. Но снять украшения все равно придется.

Кстати, для тех, кто не в курсе, напомним, что не рекомендуется устанавливать дополнительные «причиндалы» не только на лобовое стекло автомобиля, но и на заднее. Это также создает угрозу как для самого водителя и его спутников, так и для других участников дорожного движения. Опять же, по причине ограниченной видимости из салона.

Хотя и Правила, что любопытно, допускают возможность повесить на корме декоративную шторку или жалюзи. Но при условии, что с обеих сторон кузова транспортного средства имеются отрегулированные боковые зеркала заднего вида.

Между тем, нередко за развешанные по салону аксессуары штрафуют и камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. Причем регулярностью таких «исполнений» озаботились даже в Госдуме: подробнее — здесь.