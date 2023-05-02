Как штрафуют автовладельцев за ремонт машины в собственном дворе

Захотели поменять перегоревшую лампочку в светотехнике своего автомобиля — пожалуйста. Но вот в случае необходимости заменить колодки или моторное масло, придется раскошелиться. Дело в том, что п. 2.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ запрещает устраивать на придомовых территориях не только автосервис, но и «самомойку». В частности, категорически нельзя «производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели».

Иными словами, желание поковыряться под капотом авто во дворе жилого дома обернется для водителя штрафом. Правда, весьма незначительным — от 100 до 500 рублей. Получается, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выгоднее заплатить в казну эти деньги, нежели задорого арендовать гараж с ямой или воспользоваться услугами автомастерских.

Хотя для юридических лиц сумма взыскания куда суровее — от 10 000 до 20 000 рублей. О чем русским по белому написано в ст. 6.3 Административного кодекса.